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Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 24 September 2026 | 19.38 WIB

Ramalan Zodiak Cancer 24 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Cancer (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Cancer (Magnific)

JawaPos.com - Zodiak cancer siap untuk sesuatu yang baru dan berbeda. Waktu yang tepat untuk mewujudkan apa yang selama ini hanya menjadi mimpi, adalah saat transit pada hari ini. 

Cancer mungkin memutuskan untuk bekerja sendiri, atau meninggalkan satu hubungan demi hubungan lain. Cancer menginginkan perubahan yang bersifat berani dan berdampak luas. Jika tidak, cancer mungkin harus menunggu lama untuk merasakan energi dan optimisme seperti ini kembali.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Cancer pada Kamis, 24 September 2026.

Cancer (21 Juni – 22 Juli)

Bersiaplah karena pasangan akan mengejutkan zodiak cancer dengan ungkapan cinta yang penuh perhatian. Terkait karir, tenangkan pikiran dan jangan biarkan para pesaing membuatmu patah semangat.

Sementara itu, berkonsultasilah dengan profesional yang berkualifikasi jika ingin mencoba beberapa pilihan pengobatan baru. Terkait keuangan, lakukan investasi dengan aman atau tunggulah hingga waktu yang lebih menguntungkan untuk melakukannya.

Cinta Cancer

Pasangan akan mengejutkan cancer dengan ungkapan cinta yang penuh perhatian. Cancer akan benar-benar merasa seperti berjalan di atas awan karena bahagia.

Balaslah hal yang sama kepada pasangan, karena hal itu akan membantu hubunganmu untuk tumbuh dan berkembang. Bintang-bintang mendukung dan akan membawa keberuntungan.

Karir Cancer

Editor: Setyo Adi Nugroho
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