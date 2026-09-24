Boy Group ADAP Menuju Debut Korea, Perkuat Popularitas Lewat Aktivitas Pra-Debut

JawaPos.com – ADAP bersiap buka babak baru dalam perjalanan mereka di industri K-pop. Menurut laporan allkpop, grup beranggotakan enam orang ini telah memastikan debut resmi pada November mendatang, setelah sebelumnya menjalani serangkaian aktivitas pra-debut yang cukup intens di Jepang.

ADAP terdiri dari Hyotae, Junseok, Jaeyoung, Dowon, Jongho, dan Hyunsung. Sebelum resmi debut di Korea, mereka lebih dulu membangun kedekatan dengan penggemar melalui berbagai kegiatan di Jepang. Dalam beberapa bulan aktivitas pra-debut tersebut, ADAP berhasil mengumpulkan total penonton hingga 10 ribu orang melalui fan meeting dan fan concert.

Perjalanan sejumlah member juga menjadi daya tarik tersendiri. Hyotae dan Jaeyoung sebelumnya dikenal melalui program audisi “Universe League” dan “MAKE MATE 1.”

Pengalaman tersebut membuat beberapa anggota telah memiliki kesempatan untuk memperkenalkan diri kepada publik bahkan sebelum ADAP resmi memasuki industri musik.

Selain tampil secara langsung, ADAP juga aktif membangun eksistensi melalui media sosial. Sejumlah konten tantangan yang mereka bagikan bahkan telah mencatat lebih dari 1 juta penayangan, menunjukkan adanya perhatian dari penggemar K-pop menjelang debut resmi mereka.

ADAP tengah memasuki tahap akhir persiapan debut. Agensi FCENM menyebut grup tersebut akan menjalankan berbagai promosi secara daring maupun luring setelah debut, sekaligus memperkenalkan warna dan daya tarik mereka kepada penggemar di Korea maupun internasional.

Dengan pengalaman tampil di Jepang dan basis penggemar yang mulai terbentuk sebelum debut, ADAP akan menjadikan November 2026 sebagai titik awal resmi mereka di pasar musik Korea.