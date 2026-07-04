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Leni Setya Wati
Sabtu, 4 Juli 2026 | 21.29 WIB

SMNBG Dikabarkan Debut dengan 8–12 Anggota, Formasi Boy Group Baru SM Jadi Sorotan

Ilustrasi photo dari x @smtrainee_base

 

JawaPos.com - Boy group baru dari agensi SM Entertainment (SMNBG) kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar K-pop.
 
Menjelang debut yang dijadwalkan pada paruh kedua 2026, beredar informasi terbaru yang menyebutkan bahwa grup rookie tersebut kemungkinan akan beranggotakan antara delapan hingga dua belas member.
 
Informasi ini mencuat di tengah semakin gencarnya promosi para trainee SMTR25 melalui berbagai konten pra-debut.
 
Hingga saat ini, SM Entertainment memang belum mengumumkan jumlah anggota secara resmi. 
 
Namun, sejumlah laporan menyebut perusahaan masih memfinalisasi susunan debut dan mempertimbangkan formasi yang terdiri dari 8 hingga 12 anggota.
 
SMNBG dipersiapkan sebagai boy group pertama SM Entertainment sejak debut RIIZE pada 2023.
 
Para calon member berasal dari proyek trainee SMTR25 yang telah diperkenalkan kepada publik melalui penampilan di konser SMTOWN, media sosial, hingga program pra-debut Reply High School.
 
Sejauh ini, beberapa trainee yang paling banyak menarik perhatian penggemar antara lain Hanbi, Songha, Nicholas, Daniel, Justin, Haruta, Hamin, Hyunjun, Kassho, Kachin, dan Tata. 
 
Namun, belum ada konfirmasi apakah seluruh nama tersebut akan masuk dalam line-up final grup.
 
SM Entertainment sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa boy group baru ini akan menjadi bagian penting dari strategi SM NEXT 3.0.
 
Selain memperkenalkan grup baru di Korea Selatan, perusahaan juga tengah menyiapkan proyek idol lokal di Jepang, Tiongkok, dan Thailand sebagai bagian dari ekspansi global mereka.
 
Meski jumlah anggota masih menjadi spekulasi, antusiasme penggemar terus meningkat. Banyak yang menantikan pengumuman resmi mengenai formasi final, nama grup, konsep debut, hingga tanggal peluncuran yang diperkirakan akan diumumkan dalam beberapa bulan mendatang.
 
Hingga kini, SM Entertainment belum memberikan pernyataan resmi terkait jumlah pasti anggota SMNBG.
 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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