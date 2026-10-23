Kim Ji Woong Debut Film Lewat Siren, Beradu Akting dengan Kang Ki Young dalam Kasus Kriminal

JawaPos.com - Kim Ji Woong dari ZEROBASEONE dan aktor Kang Ki Young dipastikan menjadi pemeran utama film Korea terbaru berjudul Siren.
Menurut laporan Soompi, film bergenre aksi, kriminal, dan komedi ini mengisahkan pertemuan dua pria dengan latar belakang bertolak belakang, yaitu anak konglomerat yang sedang menempuh pendidikan di akademi kepolisian dan detektif berpengalaman yang berjuang memperbaiki kondisi hidupnya.
Film tersebut telah menyelesaikan proses syuting dan kini memasuki tahap pascaproduksi dengan target perilisan pada 2027.
Kim Ji Woong memerankan Do Yoon, putra bungsu keluarga konglomerat Kangsung Group yang memilih mengejar impian menjadi polisi setelah mengalami peristiwa penting di masa lalu.
Meski tumbuh dalam kemewahan dan memiliki akses terhadap uang serta koneksi, Do Yoon sangat serius dalam menjalankan tugas investigasi.
Ia bahkan tidak segan memanfaatkan sumber dayanya untuk menyelesaikan kasus yang sulit. Namun, pendekatannya yang tidak biasa sering kali bertentangan dengan aturan dan prinsip kerja aparat kepolisian lainnya.
Sementara itu, Kang Ki Young berperan sebagai Si Woo, detektif andalan di Kantor Polisi Gangnam yang dikenal piawai menangani kasus.
Ia direkrut melalui jalur khusus dan bekerja keras demi memperoleh promosi serta memenuhi kebutuhan hidupnya.
Akan tetapi, sebuah insiden yang melibatkan Do Yoon membuat operasi penangkapan yang sedang dijalankannya berantakan.
Akibatnya, Si Woo terancam menerima sanksi disipliner dan harus menghadapi persoalan yang dapat mengganggu perjalanan kariernya.
Konflik semakin menarik ketika keduanya kembali bertemu di kantor polisi pada hari berikutnya. Kali ini, Si Woo ditugaskan menjadi mentor bagi Do Yoon yang masih berstatus taruna akademi kepolisian.
Situasi tersebut semakin rumit karena Si Woo justru mendapat tugas untuk membuat Do Yoon menyerah pada cita-citanya menjadi polisi.
Di sisi lain, Do Yoon tidak memiliki niat untuk berhenti, sehingga perbedaan kepentingan dan kepribadian mereka memicu pertengkaran berulang kali.
Meski awalnya saling tidak menyukai, Si Woo dan Do Yoon pada akhirnya harus bekerja sama dalam sebuah penyelidikan. Hubungan mentor dan taruna yang penuh konflik perlahan berkembang menjadi kemitraan tak terduga.
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Jawa Pos
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