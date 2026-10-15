Mirip BoA Muda, Aijing A2O LITE Curi Perhatian saat Debut di Usia 13 Tahun

JawaPos.com - A2O LITE menarik perhatian penggemar K-Pop setelah memperkenalkan para anggotanya kepada publik.
Salah satu member yang menjadi perbincangan adalah Aijing, yang disebut memiliki kemiripan dengan penyanyi senior BoA saat masih muda.
Penampilan serta kemampuan menarinya membuat sosok Aijing menjadi sorotan di tengah debut grup baru besutan produser Lee Soo Man tersebut.
Menurut laporan allkpop pada 13 Oktober 2026, Aijing mencuri perhatian saat acara debut global A2O LITE bertajuk WELCOME TO SOULITE From A2O SOUL A2O LITE, yang digelar pada 12 Oktober di KINTEX, Goyang, Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan.
Dengan rambut panjang lurus berwarna cokelat dan gerakan tari yang kuat, penampilannya mengingatkan sebagian penonton pada gaya BoA di awal kariernya.
Aijing merupakan penari utama A2O LITE dan lahir pada 2013. Ia berusia 13 tahun pada 2026, sama seperti dua anggota lainnya, Ayune dan OA.
Ketiganya menjadi perhatian karena memulai debut profesional di usia sangat muda. A2O LITE sendiri merupakan girl group multinasional beranggotakan sembilan orang yang diperkenalkan melalui proyek terbaru Lee Soo Man di bawah naungan A2O Entertainment.
Kemunculan A2O LITE menandai langkah baru Lee Soo Man dalam industri musik Korea setelah meninggalkan SM Entertainment.
Produser yang dikenal berperan dalam perkembangan sejumlah artis besar, termasuk BoA, TVXQ!, Girls’ Generation, EXO, dan NCT, kini memperkenalkan generasi baru melalui proyek yang menggabungkan konsep grup musik dengan dunia fiksi bernama SOULITE.
Proyek ini juga melibatkan boy group A2O SOUL yang diperkenalkan bersamaan dengan A2O LITE.
A2O LITE memulai aktivitas resminya melalui perilisan lagu debut berjudul “NEON” pada 13 Oktober 2026 pukul 18.00 KST.
Lagu tersebut menjadi langkah awal grup untuk memperkenalkan identitas musik dan konsep mereka kepada pendengar.
Kehadiran anggota dari berbagai latar belakang negara juga mencerminkan pendekatan multinasional yang diusung A2O Entertainment dalam membangun grup idol baru.
Meski baru memulai perjalanan di industri K-Pop, Aijing sudah mendapatkan perhatian berkat kemiripannya dengan BoA dan kemampuan menarinya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Lens vs Sporting Lisbon di Liga Champions: Kedua Tim Incar Kemenangan Beruntun
Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan
Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!
TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian
Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah
Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Al Sadd vs Al Hilal: The Blue Waves Siap Menang Tipis di Doha
Prediksi Susunan Pemain Arsenal vs Lille: Gabriel Magalhaes Tetap Andalan Lini Belakang The Gunners
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022