Mirip BoA Muda, Aijing A2O LITE Curi Perhatian saat Debut di Usia 13 Tahun

aijing (x @jelsydump)

JawaPos.com - A2O LITE menarik perhatian penggemar K-Pop setelah memperkenalkan para anggotanya kepada publik.

Salah satu member yang menjadi perbincangan adalah Aijing, yang disebut memiliki kemiripan dengan penyanyi senior BoA saat masih muda.

Penampilan serta kemampuan menarinya membuat sosok Aijing menjadi sorotan di tengah debut grup baru besutan produser Lee Soo Man tersebut.

Menurut laporan allkpop pada 13 Oktober 2026, Aijing mencuri perhatian saat acara debut global A2O LITE bertajuk WELCOME TO SOULITE From A2O SOUL A2O LITE, yang digelar pada 12 Oktober di KINTEX, Goyang, Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan.

Dengan rambut panjang lurus berwarna cokelat dan gerakan tari yang kuat, penampilannya mengingatkan sebagian penonton pada gaya BoA di awal kariernya.

Aijing merupakan penari utama A2O LITE dan lahir pada 2013. Ia berusia 13 tahun pada 2026, sama seperti dua anggota lainnya, Ayune dan OA.

Ketiganya menjadi perhatian karena memulai debut profesional di usia sangat muda. A2O LITE sendiri merupakan girl group multinasional beranggotakan sembilan orang yang diperkenalkan melalui proyek terbaru Lee Soo Man di bawah naungan A2O Entertainment.

Kemunculan A2O LITE menandai langkah baru Lee Soo Man dalam industri musik Korea setelah meninggalkan SM Entertainment.

Produser yang dikenal berperan dalam perkembangan sejumlah artis besar, termasuk BoA, TVXQ!, Girls’ Generation, EXO, dan NCT, kini memperkenalkan generasi baru melalui proyek yang menggabungkan konsep grup musik dengan dunia fiksi bernama SOULITE.

Proyek ini juga melibatkan boy group A2O SOUL yang diperkenalkan bersamaan dengan A2O LITE.

A2O LITE memulai aktivitas resminya melalui perilisan lagu debut berjudul “NEON” pada 13 Oktober 2026 pukul 18.00 KST.

Lagu tersebut menjadi langkah awal grup untuk memperkenalkan identitas musik dan konsep mereka kepada pendengar.

Kehadiran anggota dari berbagai latar belakang negara juga mencerminkan pendekatan multinasional yang diusung A2O Entertainment dalam membangun grup idol baru.