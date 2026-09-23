Ide Selalu Mengalir, 6 Zodiak Ini Disebut Punya Imajinasi yang Unik

JawaPos.com – Kreativitas dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari kemampuan menulis, bermusik, menggambar, mendesain, hingga menemukan cara berbeda dalam melihat sebuah persoalan.

Dalam astrologi, setiap zodiak dipercaya memiliki karakter yang berbeda. Ada yang dianggap lebih mudah mengekspresikan perasaan, ada pula yang dikenal memiliki imajinasi kuat dan gemar menghasilkan gagasan yang tidak biasa.

Sejumlah zodiak bahkan kerap dikaitkan dengan karakter artistik dan kemampuan melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda. Bakat tersebut dapat mereka salurkan melalui karya seni maupun cara berkomunikasi dan mengekspresikan diri.

Dilansir dari English Jagran, berikut enam zodiak yang disebut memiliki kreativitas dan imajinasi tinggi.

1. Cancer Cancer dikenal sebagai zodiak yang cukup peka terhadap perasaan dan lingkungan di sekitarnya. Kepekaan tersebut dalam astrologi sering dikaitkan dengan kemampuan mereka menghasilkan karya yang memiliki sentuhan emosional.

Mereka dapat menuangkan pengalaman pribadi ke dalam berbagai bentuk karya, seperti tulisan, fotografi, maupun seni lainnya.

Tema yang berkaitan dengan keluarga, cinta, kenangan, dan kehidupan pribadi sering dianggap dekat dengan karakter Cancer. Bagi mereka, berkarya juga dapat menjadi cara untuk mengekspresikan perasaan yang sulit disampaikan secara langsung.

2. Gemini Gemini dikenal memiliki kemampuan komunikasi yang kuat. Mereka biasanya tertarik pada aktivitas yang memungkinkan ide dan pemikiran mereka disampaikan kepada orang lain.

Menulis, berbicara, bercerita, hingga komedi menjadi beberapa bidang yang dianggap cocok dengan karakter Gemini dalam astrologi.