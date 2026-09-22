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Rabbany Wanadriani
Rabu, 23 September 2026 | 05.50 WIB

Konon Kurang Beruntung dalam Keuangan, Ini 12 Tanggal Lahir yang Disebut Punya Tantangan Finansial

ilustrasi orang yang kesulitan finansial. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang kesulitan finansial. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Kondisi finansial menjadi salah satu hal yang banyak diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Memiliki penghasilan yang cukup dapat membantu seseorang memenuhi berbagai kebutuhan sekaligus merencanakan masa depan.

Tak heran jika banyak orang mencari berbagai cara untuk meningkatkan kondisi keuangan, mulai dari mengembangkan pekerjaan hingga mencoba peluang usaha.

Di sisi lain, numerologi memiliki pandangan tersendiri mengenai hubungan antara tanggal lahir dan perjalanan finansial seseorang. Dalam kepercayaan tersebut, angka tertentu disebut memiliki karakter yang membuat seseorang perlu berusaha lebih keras untuk mencapai kestabilan ekonomi.

Namun, numerologi bukanlah metode ilmiah untuk menentukan kondisi keuangan seseorang. Keberhasilan finansial pada kenyataannya dipengaruhi banyak faktor, termasuk pekerjaan, keterampilan, keputusan, kondisi ekonomi, dan kesempatan.

Dilansir English Jagran, berikut empat kelompok tanggal lahir yang dalam numerologi disebut memiliki tantangan tertentu dalam urusan keuangan.

1. Tanggal Lahir 2, 11, dan 20

Orang yang lahir pada tanggal 2, 11, atau 20 disebut perlu memiliki dorongan dan ketekunan yang kuat jika ingin mencapai tujuan finansial.

Dalam penafsiran numerologi, kelompok ini dianggap tidak selalu mudah mengubah rencana menjadi tindakan. Keinginan untuk mencapai sesuatu bisa saja sudah ada, tetapi konsistensi dalam menjalankannya menjadi tantangan tersendiri.

Karena itu, keberhasilan finansial mereka dipercaya lebih banyak bergantung pada usaha pribadi daripada mengandalkan keberuntungan atau bantuan dari sumber lain.

Mereka disarankan untuk membangun kebiasaan kerja yang konsisten serta membuat perencanaan yang jelas agar tujuan finansial lebih mudah dicapai.

2. Tanggal Lahir 13, 22, dan 31

Pemilik tanggal lahir 13, 22, dan 31 dalam numerologi disebut mungkin harus melewati proses yang cukup panjang sebelum merasakan kestabilan finansial.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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