Punya Kepekaan Batin Tinggi, Ini 9 Tanggal Lahir yang Disebut Keramat

JawaPos.com – Dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, tanggal kelahiran terkadang dikaitkan dengan karakter serta potensi spiritual seseorang. Primbon Jawa menjadi salah satu rujukan yang memuat berbagai tafsir mengenai hal tersebut.

Ada sejumlah tanggal lahir yang dipercaya mempunyai kepekaan batin lebih kuat dibandingkan lainnya. Pemiliknya disebut memiliki intuisi tajam sehingga perkataan atau firasat yang disampaikan terkadang dipercaya dapat berujung pada kejadian tertentu.

Dikutip dari kanal YouTube Kinawikrama, berikut sejumlah tanggal lahir yang dalam kepercayaan Primbon Jawa disebut memiliki keistimewaan spiritual dan dianggap sebagai tanggal lahir keramat.

1. Tanggal 2 Orang yang lahir pada tanggal 2 digambarkan mempunyai perasaan yang sensitif serta mudah memahami kondisi orang lain. Di sisi lain, mereka juga dikenal hangat dan memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan sekitar.

Sifat tersebut membuat mereka kerap menjadi tempat orang lain mencari saran atau sekadar berbagi cerita. Dalam kepercayaan Primbon Jawa, perkataan pemilik tanggal ini dipercaya mempunyai kekuatan seperti doa karena berasal dari hati yang penuh kasih.

2. Tanggal 5 Pemilik tanggal lahir 5 dipercaya mempunyai karakter yang aktif, cerdas, dan mudah menyesuaikan diri ketika menghadapi perubahan.

Kehidupan mereka sering digambarkan penuh pengalaman baru. Dalam tafsir spiritual tertentu, tanggal ini juga dikaitkan dengan kemampuan intuitif yang tinggi sehingga pemiliknya dipercaya memiliki potensi dalam bidang yang berhubungan dengan penyembuhan atau membaca firasat.

3. Tanggal 7 Mereka yang lahir pada tanggal 7 dikenal sebagai pribadi produktif dan kreatif. Kemampuan berpikir serta wawasan yang luas membuat mereka dipercaya mampu menghadapi berbagai persoalan dengan cara yang cukup efektif.

Selain itu, tanggal 7 juga kerap dikaitkan dengan kemampuan berbisnis. Dalam kepercayaan Primbon Jawa, perkataan mereka disebut mempunyai pengaruh kuat dan terkadang diyakini dapat menjadi kenyataan.