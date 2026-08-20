Dijuluki Magnet Uang, 7 Shio Ini Disebut Punya Hoki Finansial yang Sulit Dibendung

JawaPos.com - Setiap keluarga tentu menginginkan kehidupan yang aman, nyaman, dan memiliki kondisi finansial yang cukup. Dalam astrologi Tionghoa, karakter seseorang berdasarkan shio terkadang dikaitkan dengan cara mereka mencari peluang, mengelola uang, hingga membantu orang-orang terdekat.

Ada sejumlah shio yang dipercaya memiliki karakter pekerja keras, pandai membaca kesempatan, serta mampu menciptakan sumber pemasukan. Karena sifat tersebut, mereka kemudian digambarkan sebagai sosok yang dapat menjadi penopang ekonomi keluarga.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat tujuh shio yang disebut memiliki hoki finansial besar dan berpotensi menjadi magnet rezeki bagi keluarga.

1. Shio Tikus – Pintar Mengatur Keuangan Shio Tikus dikenal sebagai sosok yang cermat dan memiliki kemampuan menyusun strategi. Mereka disebut mampu mencari celah ketika kondisi sedang sulit dan mengubah persoalan menjadi peluang.

Dalam keluarga, orang bershio Tikus kerap digambarkan sebagai pribadi yang bertanggung jawab. Mereka tidak selalu banyak berbicara mengenai perjuangannya, tetapi berusaha memastikan kebutuhan keluarga tetap terpenuhi.

Kreativitas dan kemampuan membangun relasi juga menjadi modal mereka dalam menciptakan sumber pemasukan tambahan.

2. Shio Kerbau – Pekerja Keras yang Konsisten Kerbau identik dengan ketekunan, kesabaran, dan daya tahan. Mereka bukan tipe yang mengejar kekayaan secara instan, melainkan membangun kondisi finansial sedikit demi sedikit.

Penghasilan yang diperoleh dipercaya lebih stabil karena berasal dari kerja keras dan konsistensi. Tidak jarang, sosok Kerbau juga rela memikul tanggung jawab untuk orang tua, saudara, atau anggota keluarga lainnya.

Bagi mereka, kesejahteraan keluarga menjadi salah satu alasan utama untuk terus bekerja.