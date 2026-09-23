3 Zodiak yang Hidupnya Mulai Lebih Ringan Setelah 8 Tahun Penuh Tekanan, Peluang Baru Bermunculan!

Setelah melewati masa yang dianggap intens sejak sekitar 2018, 3 zodiak disebut mulai memasuki babak yang berbeda dikutip dari Yourtango.com.

Astrolog Elizabeth Brobeck menjelaskan bahwa periode berikutnya dapat berlangsung selama sekitar 7 bulan dengan suasana yang lebih ringan dan memberikan ruang untuk membangun kembali kehidupan secara perlahan.

Perubahan tersebut tidak selalu berarti seluruh persoalan menghilang dalam sekejap.

Sebaliknya, fase ini dapat dimaknai sebagai kesempatan untuk melepaskan tekanan lama, memperbaiki hubungan, memperluas jaringan, serta menemukan kembali hal-hal yang sebelumnya terasa sulit dilakukan.

Dalam astrologi, perubahan energi tersebut dikaitkan dengan sejumlah pergerakan planet dan dimulainya musim Libra pada 22 September.

Berikut 3 zodiak yang dalam perspektif astrologi disebut berpotensi merasakan kehidupan yang lebih ringan setelah melalui periode panjang yang penuh tekanan.

1. Gemini

Gemini disebut menjadi salah satu zodiak yang mulai memasuki fase lebih ringan setelah melewati periode yang cukup intens selama beberapa tahun.

Jika sebelumnya banyak energi terserap untuk menghadapi berbagai persoalan, fase baru ini memberikan kesempatan untuk mengalihkan perhatian kepada kehidupan sosial, pertemanan, dan kegiatan yang membuat hidup terasa lebih menyenangkan.

Perubahan tersebut dapat menjadi momentum bagi Gemini untuk tidak terus-menerus memikirkan hal yang telah berlalu.

Dalam penjelasannya, Elizabeth Brobeck mengaitkan fase baru Gemini dengan meningkatnya perhatian terhadap lingkaran sosial dan jaringan pergaulan.

Gemini berpotensi bertemu orang-orang baru yang memberikan perspektif berbeda atau bahkan membuka peluang tertentu.

Kehadiran orang yang tepat dapat menjadi bagian penting dalam perjalanan berikutnya, terutama ketika Gemini mulai kembali membangun kepercayaan terhadap lingkungan sekitar.