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Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 23 September 2026 | 19.13 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Pisces Rabu, 23 September 2026: Bangun Kedekatan dengan Komunikasi

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Pisces pada Rabu, 23 September 2026 membuka ruang untuk mempererat hubungan melalui komunikasi yang lebih jujur dan saling memahami.

Bagi Pisces yang telah memiliki pasangan, menyimpan terlalu banyak perasaan sendiri justru dapat membuat persoalan kecil berkembang menjadi kesalahpahaman.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Pisces pada Rabu, 23 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Kejujuran memang penting dalam hubungan, tetapi Pisces tetap perlu memperhatikan cara menyampaikan apa yang dirasakan.

Jika terdapat sesuatu yang mengganjal, pilih waktu ketika suasana cukup tenang sehingga pembicaraan dapat berlangsung tanpa saling menyalahkan.

Jangan menunggu pasangan memahami seluruh isi hati tanpa diberikan penjelasan.

Setiap orang memiliki cara berbeda dalam menunjukkan perhatian, sehingga perbedaan tersebut sebaiknya dibicarakan daripada dibiarkan menimbulkan prasangka.

Ketika pasangan sedang sibuk atau memberikan respons yang tidak seperti biasanya, Pisces juga sebaiknya tidak langsung menarik kesimpulan negatif.

Editor: Novia Tri Astuti
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