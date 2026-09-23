Suka Kesendirian, 4 Zodiak Ini Dikenal Paling Introvert

JawaPos.com – Bukan rahasia lagi bahwa beberapa zodiak lebih suka menyendiri dan tidak peduli daripada yang lain.

Introvert ditandai oleh kecenderungan seseorang untuk menikmati kesendirian atau waktu sendirian serta memendam pikiran, perasaan, dan suasana hatinya, ketimbang mencari rangsangan eksternal.

Mereka menikmati kegiatan menyendiri atau tenang seperti membaca, menulis, atau berjalan-jalan di alam.

Bagi mereka yang penasaran, astrologi dapat menawarkan sudut pandang menarik untuk mengidentifikasi sifat introvert seseorang.

Dilansir mindsjournal, berikut empat zodiak paling introvert yang suka menyendiri. Apakah Anda termasuk?

1. Pisces

Pisces sering kali tenggelam dalam pikiran sendiri.

Sensitif, emosional, dan imajinatif, mereka merasa dunia nyata sering kali terlalu kasar.

Kepribadian artistik mendorong mereka untuk melarikan diri ke dunia di mana hati mereka merasa bahagia, aman, dan nyaman.