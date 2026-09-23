Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Rabu, 23 September 2026 | 18.24 WIB

Suka Kesendirian, 4 Zodiak Ini Dikenal Paling Introvert

ilustrasi zodiak introvert. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak introvert. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Bukan rahasia lagi bahwa beberapa zodiak lebih suka menyendiri dan tidak peduli daripada yang lain.

Introvert ditandai oleh kecenderungan seseorang untuk menikmati kesendirian atau waktu sendirian serta memendam pikiran, perasaan, dan suasana hatinya, ketimbang mencari rangsangan eksternal.

Mereka menikmati kegiatan menyendiri atau tenang seperti membaca, menulis, atau berjalan-jalan di alam.

Bagi mereka yang penasaran, astrologi dapat menawarkan sudut pandang menarik untuk mengidentifikasi sifat introvert seseorang.

Dilansir mindsjournal, berikut empat zodiak paling introvert yang suka menyendiri. Apakah Anda termasuk?

1. Pisces

Pisces sering kali tenggelam dalam pikiran sendiri.

Sensitif, emosional, dan imajinatif, mereka merasa dunia nyata sering kali terlalu kasar.

Kepribadian artistik mendorong mereka untuk melarikan diri ke dunia di mana hati mereka merasa bahagia, aman, dan nyaman.

Zodiak ini cenderung memiliki standar yang tidak realistis untuk hubungan, seni, ekspresi diri, dan kehidupan secara keseluruhan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Jangan Salah Menilai! Ini 7 Kemampuan Introvert yang Sering Dikira Sebagai Kelemahan - Image
Kepribadian

Jangan Salah Menilai! Ini 7 Kemampuan Introvert yang Sering Dikira Sebagai Kelemahan

Rabu, 23 September 2026 | 04.05 WIB

9 Kepekaan Introvert yang Sering Terlewat oleh Orang Kebanyakan Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

9 Kepekaan Introvert yang Sering Terlewat oleh Orang Kebanyakan Menurut Psikologi

Minggu, 20 September 2026 | 16.54 WIB

9 Ciri Introvert yang Butuh Waktu Sendiri untuk Mengisi Ulang EnergiMenurut Psikologi - Image
Kepribadian

9 Ciri Introvert yang Butuh Waktu Sendiri untuk Mengisi Ulang EnergiMenurut Psikologi

Selasa, 15 September 2026 | 17.55 WIB

Terpopuler

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda - Image
1

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

2

Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45

3

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

4

7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?

5

Viral Pegawai BGN Sindir Korban Keracunan MBG Sambil Makan Chicken Katsu

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Sudah Tak Jadi Menkeu, Uang Rp 100 Ribu Bertanda Tangan Purbaya Malah Diburu

8

10 Kali Sidang Kasus Kuota Haji, Saksi Beberkan Tak Ada Dugaan Kerugian Negara

9

Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas

10

Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore