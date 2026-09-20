9 Kepekaan Introvert yang Sering Terlewat oleh Orang Kebanyakan Menurut Psikologi

Kepekaan introvert yang sering terlewat oleh orang kebanyakan menurut psikologi./Magnific/benzoix
JawaPos.com - Kepekaan introvert membuat mereka mampu menangkap sinyal halus yang sering luput dari perhatian orang kebanyakan.
Sikap peka terhadap lingkungan menciptakan interaksi dan hubungan yang lebih baik, meski terasa sangat melelahkan.
Kemampuan menangkap hal yang terlewat orang lain menjadi anugerah khusus yang dimiliki introver dengan kepekaan tinggi.
Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (20/9), berikut sembilan kepekaan psikologi introvert yang biasa langsung tertangkap meski sering terlewat oleh orang kebanyakan.
1. Senyuman yang dipaksakan
Ketika seseorang berpura-pura bahagia, berbagai petunjuk halus sebenarnya dapat mengungkap perasaan sesungguhnya.
Mereka mungkin menghindari kontak mata saat bercerita atau menampilkan ekspresi sekilas yang menyembunyikan emosi sebenarnya.
Introver dengan kepekaan tinggi selalu peka terhadap hal ini meski sebenarnya tidak ingin terus memperhatikannya.
Mereka menyadari isyarat nonverbal halus tersebut meski hal itu turut memengaruhi energi mereka sendiri.
2. Pertemanan palsu dan kebencian tersembunyi
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