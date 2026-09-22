Jangan Salah Menilai! Ini 7 Kemampuan Introvert yang Sering Dikira Sebagai Kelemahan

ilustrasi orang yang introvert. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Di tengah lingkungan yang sering mengagungkan orang yang aktif berbicara, mudah bergaul, dan berani tampil, pribadi introvert terkadang dianggap kurang menonjol.
Sikap yang lebih tenang, tidak banyak bicara, atau memilih menghabiskan waktu sendiri bahkan kerap disalahartikan sebagai rasa malu, tidak percaya diri, hingga sulit bersosialisasi.
Padahal, introversi tidak sama dengan pemalu maupun antisosial. Setiap orang memiliki cara berbeda dalam memproses informasi, berinteraksi dengan lingkungan, dan memulihkan energinya.
Dilansir Expert Editor, terdapat tujuh karakteristik introvert yang sering dianggap sebagai kekurangan, padahal dapat menjadi kekuatan dalam situasi tertentu.
1. Cenderung berpikir matang sebelum mengambil keputusan
Introvert terkadang dianggap lambat ketika harus menentukan pilihan. Namun, sikap tersebut tidak selalu menunjukkan keraguan.
Mereka umumnya membutuhkan waktu untuk mengumpulkan informasi, mempertimbangkan berbagai kemungkinan, lalu menentukan langkah yang dirasa paling tepat. Kebiasaan berpikir sebelum bertindak ini dapat membantu seseorang menghindari keputusan yang terlalu impulsif.
2. Nyaman menghabiskan waktu seorang diri
Bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa membosankan. Namun, introvert justru dapat menggunakan waktu sendiri untuk beristirahat dan memulihkan energi setelah menjalani banyak aktivitas sosial.
Karena itu, menikmati waktu sendirian tidak otomatis berarti seseorang kesepian atau tidak menyukai orang lain. Bagi introvert, ruang pribadi dapat menjadi kesempatan untuk menenangkan pikiran dan melakukan aktivitas yang disukai.
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