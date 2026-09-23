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Leni Setya Wati
Rabu, 23 September 2026 | 16.44 WIB

Ramalan Zodiak Pisces Besok Kamis, 24 September 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Pisces hari ini mengingatkan Anda untuk tidak terlalu membebani diri dengan keinginan membuat semua orang bahagia.

Ketika rutinitas berjalan tidak sesuai rencana, jangan larut dalam kekecewaan. Cukup mulai kembali secara perlahan dan fokus pada hal-hal yang bisa Anda kendalikan.

Menghabiskan waktu bersama keluarga atau sahabat terdekat dapat membantu Pisces memulihkan energi.

Dalam hubungan asmara, perhatian sederhana seperti hadiah kecil atau kejutan manis bisa membuat hubungan semakin hangat.

Sementara itu, kerja keras di tempat kerja berpeluang mendapatkan apresiasi lebih besar. Perjalanan yang berkaitan dengan pekerjaan juga diprediksi berjalan lancar.

Mari simak ramalan terlengkap Pisces untuk hari Kamis, 24 September 2026 seperti dilansir dari laman Astrotalk.

Cinta Pisces

Bagi Pisces yang masih lajang dan sedang mencari pasangan, jangan hanya mengandalkan lingkungan yang sudah familiar.

Editor: Novia Tri Astuti
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