Hoki Finansial Tak Ada Habisnya, Ini 5 Shio yang Disebut Kesayangan Dewa Uang

JawaPos.com – Dalam astrologi Tionghoa, setiap shio dipercaya mempunyai karakter dan perjalanan kehidupan yang berbeda. Ada shio yang digambarkan harus menghadapi banyak tantangan, sementara beberapa lainnya dipercaya memiliki keberuntungan lebih kuat dalam urusan rezeki dan finansial.

Dalam kepercayaan tersebut, karakter tertentu dianggap dapat membantu seseorang melihat kesempatan, mengelola sumber daya, maupun membangun kehidupan yang lebih mapan. Karena itu, beberapa shio kerap dikaitkan dengan kemudahan dalam menemukan peluang ekonomi.

Kekayaan sendiri tidak selalu berarti memiliki banyak harta. Kesempatan usaha, kemampuan mengatur keuangan, hubungan yang mendukung, serta keberanian mengambil peluang juga dapat menjadi bagian dari perjalanan menuju kehidupan yang lebih sejahtera.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat lima shio yang disebut memiliki kedekatan dengan keberuntungan finansial dan kerap digambarkan sebagai favorit Dewa Uang. Berikut ulasannya:

1. Shio Naga – Punya Ambisi dan Semangat Besar Naga merupakan salah satu simbol yang memiliki posisi penting dalam budaya Tionghoa dan kerap dikaitkan dengan kekuatan serta kejayaan.

Dalam astrologi Tionghoa, orang yang memiliki shio Naga sering digambarkan sebagai pribadi dengan ambisi tinggi, percaya diri, dan berani menghadapi risiko. Karakter tersebut dipercaya dapat membantu mereka ketika mengejar target, termasuk dalam urusan pekerjaan maupun bisnis.

Shio Naga juga disebut tidak mudah menyerah ketika menghadapi kegagalan. Mereka dipercaya mampu bangkit dan kembali mengejar peluang baru. Karena sifat berani dan penuh keyakinan tersebut, Naga kerap diasosiasikan dengan keberuntungan serta pencapaian finansial.

2. Shio Tikus – Cermat Membaca Kesempatan Shio Tikus dikenal dalam astrologi Tionghoa sebagai sosok yang cerdas, cekatan, dan pandai beradaptasi. Mereka dipercaya memiliki kepekaan dalam melihat kesempatan yang muncul di sekitarnya.

Kemampuan tersebut membuat Shio Tikus sering digambarkan mampu memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Mereka juga disebut tidak mudah menyerah ketika kondisi sedang sulit.