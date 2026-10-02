FA Bakal Ambil Tindak Terkait Kasus Manchester City

Manchester City dinyatakan bersalah FA akan mencermati keputusan dan bakal ambil tindakan. (Bein Sports)
JawaPos.com - Federasi Sepak Bola Inggris (FA) memberikan pernyataan resmi terkait Manchester City yang didakwa melakukan pelanggaran regulasi finansial (FFP) Liga Inggris oleh Premier League.
Dikutip dari laman resmi federasi seperti dilansir dari Antara menilai keputusan Komisi Independen tersebut memiliki implikasi signifikan terhadap integritas permainan.
FA menyatakan, sedang mencermati keputusan beserta implikasinya dan akan mengambil tindakan yang dianggap perlu.
"Mengingat proses antara Premier League dan Manchester City Football Club masih berlangsung, kami tidak bermaksud memberikan komentar lebih lanjut pada tahap ini. Namun, kami akan terus memantau perkembangannya secara saksama," tulis pernyataan resmi tersebut.
Sebelumnya, Premier League mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan klub Manchester City bersalah atas dakwaan soal pelanggaran regulasi finansial (FFP) Liga Inggris.
Premier League menjelaskan sebuah komisi independen telah menyatakan Manchester City FC bersalah atas semua tuduhan terkait pelanggaran serius terhadap peraturan keuangan Premier League selama periode sembilan musim.
Masih dalam pernyataan tersebut, Manchester City juga terbukti bersalah atas sebagian besar tuduhan terkait kegagalan klub untuk bekerja sama dalam penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Liga.
Setelah itu, Manchester City memberikan respons terhadap pernyataan Premier League yang berisi bahwa mereka memiliki keyakinan tidak bersalah atas dakwaan yang ditujukan kepada klub.
Manchester City merasa kecewa sekaligus terkejut dengan pendapat Komisi Premier League dan keyakinan itu berdasar bukti-bukti komprehensif yang dimiliki oleh klub.
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