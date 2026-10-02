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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 2 Oktober 2026 | 22.38 WIB

4 Kebiasaan Finansial Buruk dari Masa Kecil yang Terbawa hingga Dewasa Menurut Psikologi

Kebiasaan finansial buruk dari masa kecil yang terbawa hingga dewasa menurut psikologi./Magnific/ 8photo - Image

Kebiasaan finansial buruk dari masa kecil yang terbawa hingga dewasa menurut psikologi./Magnific/ 8photo

JawaPos.com - Psikologi menjelaskan bahwa kebiasaan finansial buruk yang dimiliki seseorang di usia dewasa sering kali bukan semata soal karakter melainkan respons terhadap luka lama.

Hubungan trauma dan uang jauh lebih dalam dari yang disadari kebanyakan orang karena pengalaman sulit di masa kecil meninggalkan jejak pada pola keuangan orang dewasa.

Psikolog Dr. Ali Fenwick mengungkap bahwa kebiasaan finansial buruk yang bertahan hingga dewasa hampir selalu berakar dari perjuangan di masa kecil meski tidak selalu berkaitan langsung dengan uang.

Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (1/10), berikut empat pola keuangan orang dewasa yang terbentuk dari psikologi trauma masa kecil dan menjadi kebiasaan finansial buruk yang sulit dilepaskan begitu saja.

1. Menimbun uang secara berlebihan karena takut kehilangan

Pengalaman kekurangan di masa kecil dapat mengubah seseorang menjadi individu yang sangat ketat dalam hal pengeluaran saat tumbuh dewasa.

Ketakutan bahwa krisis atau kelangkaan akan datang kapan saja mendorong seseorang untuk terus menyimpan uang jauh melampaui kebutuhan yang sesungguhnya ada.

Kondisi ini menciptakan kewaspadaan berlebihan yang membuat seseorang tidak mampu menikmati hasil kerja keras mereka secara wajar dan sehat.

Menyimpan uang untuk masa depan memang penting dan setiap orang sebaiknya memiliki tabungan yang cukup untuk menghadapi situasi tidak terduga.

Namun ketika kebiasaan ini sudah sampai pada titik di mana seseorang dan orang-orang di sekitarnya kehilangan kualitas hidup yang layak, itu bukan lagi kehati-hatian finansial.

Editor: Hanny Suwindari
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