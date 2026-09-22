Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Rabu, 23 September 2026 | 03.21 WIB

Hidup Berubah Drastis, 5 Shio Ini Konon Tengah Dikelilingi Peluang dan Keberuntungan

ilustrasi shio yang beruntung. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Astrologi Tiongkok kerap digunakan sebagai bagian dari tradisi untuk membaca gambaran peruntungan berdasarkan shio. Dalam ramalan terbaru, beberapa shio disebut sedang memasuki fase perubahan yang dapat membawa peluang baru dalam kehidupan.

Perubahan tersebut tidak selalu datang dalam bentuk keberuntungan secara langsung. Bisa saja muncul melalui keputusan penting, berakhirnya suatu kondisi, atau hadirnya kesempatan yang sebelumnya tidak terpikirkan.

Dilansir dari Horoscope, berikut lima shio yang dalam ramalan disebut sedang berada dalam fase penuh peluang dan memiliki jalan menuju perubahan positif.

1. Shio Kerbau

Pemilik shio Kerbau disebut akan berhadapan dengan sejumlah momen penting yang membutuhkan ketegasan. Keputusan yang diambil pada periode ini diyakini dapat memberikan pengaruh terhadap perjalanan hidup selanjutnya.

Perubahan rencana yang semula dianggap mengecewakan justru bisa membuka kesempatan lain yang lebih menjanjikan. Karena itu, mereka disarankan tetap terbuka ketika mendapatkan tawaran atau peluang baru.

2. Shio Naga

Bagi shio Naga, sebuah akhir justru digambarkan sebagai pintu menuju awal yang berbeda. Mereka mungkin mulai memahami bahwa sesuatu yang telah selesai tidak selalu berarti kehilangan, melainkan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman baru.

Kejelasan mengenai arah hidup juga disebut mulai muncul. Hal tersebut bisa berkaitan dengan pekerjaan, hubungan, maupun keyakinan yang selama ini dirasa tidak lagi sesuai dengan kehidupan mereka.

3. Shio Ular

Shio Ular diprediksi akan memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai orang-orang dan situasi di sekitarnya. Kondisi tersebut dapat mendorong mereka mengambil keputusan yang selama ini mungkin tertunda.

Ada kemungkinan mereka memilih mengakhiri hubungan atau mengubah rencana tertentu demi mendapatkan arah yang lebih sesuai. Dalam ramalan tersebut, perubahan ini disebut menjadi bagian dari perjalanan menuju peluang kesuksesan berikutnya.

4. Shio Kuda

Periode mendatang disebut membawa suasana yang lebih ringan bagi shio Kuda. Kesibukan yang sebelumnya padat dapat mulai berkurang sehingga memberikan ruang untuk menyusun rencana baru.

Di tengah kondisi tersebut, peluang yang menjanjikan disebut bisa muncul secara tidak terduga. Kesempatan tersebut diyakini dapat memberikan manfaat sekaligus membuat kehidupan terasa lebih menyenangkan.

5. Shio Babi

Shio Babi disebut akan mendapatkan kejernihan dalam melihat hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Mereka semakin mampu membedakan siapa yang benar-benar memberikan dukungan dan siapa yang tidak.

Kesadaran tersebut dapat membuat mereka lebih tegas dalam menentukan batasan. Selain itu, ramalan menyebut kemungkinan datangnya bantuan dari sumber yang tidak disangka, termasuk perubahan kesepakatan kerja sama yang dapat memberikan keuntungan bagi mereka.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Momentum Emas di Depan Mata, 6 Shio Ini Disebut Punya Peluang Memperbaiki Finansial - Image
Zodiak

Momentum Emas di Depan Mata, 6 Shio Ini Disebut Punya Peluang Memperbaiki Finansial

Rabu, 23 September 2026 | 03.12 WIB

Peluang Datang Silih Berganti, 5 Shio Ini Disebut Punya Peruntungan Cerah - Image
Zodiak

Peluang Datang Silih Berganti, 5 Shio Ini Disebut Punya Peruntungan Cerah

Selasa, 22 September 2026 | 02.42 WIB

Peluang Baru Berdatangan, 5 Shio Ini Diramal Memasuki Masa Penuh Keberuntungan - Image
Zodiak

Peluang Baru Berdatangan, 5 Shio Ini Diramal Memasuki Masa Penuh Keberuntungan

Selasa, 22 September 2026 | 02.34 WIB

Terpopuler

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda - Image
1

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

2

Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi

3

Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi

6

Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu

7

Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu

8

Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang

9

Prediksi Skor Parma vs Genoa di Liga Italia: Duel Tim Papan Bawah Berakhir Imbang

10

Prediksi Skor FC Twente vs PSV Eindhoven: Pemuncak Klasemen Berpeluang Pesta Gol

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore