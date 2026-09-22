Hidup Berubah Drastis, 5 Shio Ini Konon Tengah Dikelilingi Peluang dan Keberuntungan

ilustrasi shio yang beruntung. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Astrologi Tiongkok kerap digunakan sebagai bagian dari tradisi untuk membaca gambaran peruntungan berdasarkan shio. Dalam ramalan terbaru, beberapa shio disebut sedang memasuki fase perubahan yang dapat membawa peluang baru dalam kehidupan.

Perubahan tersebut tidak selalu datang dalam bentuk keberuntungan secara langsung. Bisa saja muncul melalui keputusan penting, berakhirnya suatu kondisi, atau hadirnya kesempatan yang sebelumnya tidak terpikirkan.

Dilansir dari Horoscope, berikut lima shio yang dalam ramalan disebut sedang berada dalam fase penuh peluang dan memiliki jalan menuju perubahan positif.

1. Shio Kerbau Pemilik shio Kerbau disebut akan berhadapan dengan sejumlah momen penting yang membutuhkan ketegasan. Keputusan yang diambil pada periode ini diyakini dapat memberikan pengaruh terhadap perjalanan hidup selanjutnya.

Perubahan rencana yang semula dianggap mengecewakan justru bisa membuka kesempatan lain yang lebih menjanjikan. Karena itu, mereka disarankan tetap terbuka ketika mendapatkan tawaran atau peluang baru.

2. Shio Naga Bagi shio Naga, sebuah akhir justru digambarkan sebagai pintu menuju awal yang berbeda. Mereka mungkin mulai memahami bahwa sesuatu yang telah selesai tidak selalu berarti kehilangan, melainkan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman baru.

Kejelasan mengenai arah hidup juga disebut mulai muncul. Hal tersebut bisa berkaitan dengan pekerjaan, hubungan, maupun keyakinan yang selama ini dirasa tidak lagi sesuai dengan kehidupan mereka.

3. Shio Ular Shio Ular diprediksi akan memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai orang-orang dan situasi di sekitarnya. Kondisi tersebut dapat mendorong mereka mengambil keputusan yang selama ini mungkin tertunda.

Ada kemungkinan mereka memilih mengakhiri hubungan atau mengubah rencana tertentu demi mendapatkan arah yang lebih sesuai. Dalam ramalan tersebut, perubahan ini disebut menjadi bagian dari perjalanan menuju peluang kesuksesan berikutnya.

4. Shio Kuda Periode mendatang disebut membawa suasana yang lebih ringan bagi shio Kuda. Kesibukan yang sebelumnya padat dapat mulai berkurang sehingga memberikan ruang untuk menyusun rencana baru.

Di tengah kondisi tersebut, peluang yang menjanjikan disebut bisa muncul secara tidak terduga. Kesempatan tersebut diyakini dapat memberikan manfaat sekaligus membuat kehidupan terasa lebih menyenangkan.

5. Shio Babi Shio Babi disebut akan mendapatkan kejernihan dalam melihat hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Mereka semakin mampu membedakan siapa yang benar-benar memberikan dukungan dan siapa yang tidak.