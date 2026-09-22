Momentum Emas di Depan Mata, 6 Shio Ini Disebut Punya Peluang Memperbaiki Finansial

JawaPos.com - Perubahan kondisi finansial terkadang bermula dari sebuah keputusan sederhana. Dalam kehidupan nyata, peluang dapat muncul melalui pekerjaan, bisnis, kerja sama, maupun pilihan seseorang dalam mengelola keuangannya.

Dalam astrologi Tiongkok, setiap shio juga kerap dikaitkan dengan karakter dan peruntungan yang berbeda. Sejumlah ramalan bahkan menyebut ada shio tertentu yang berpotensi memperoleh kesempatan finansial lebih besar setelah berani mengambil langkah strategis.

Dikutip dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat enam shio yang disebut memiliki peluang memperoleh perkembangan finansial setelah mengambil keputusan penting. Ramalan ini merupakan bagian dari kepercayaan astrologi dan tidak dapat dianggap sebagai kepastian mengenai masa depan.

Berikut enam shio yang dimaksud.

1. Shio Naga Shio Naga mencakup mereka yang lahir pada tahun 1964, 1976, 1988, 2000, dan 2012. Dalam astrologi Tiongkok, Naga sering dikaitkan dengan karakter kuat, percaya diri, dan memiliki jiwa kepemimpinan.

Menurut ramalan tersebut, peluang finansial Naga disebut dapat berkembang melalui pekerjaan atau bidang profesi yang sedang dijalani. Kesempatan yang muncul bisa menjadi momentum untuk memperbaiki kondisi ekonomi.

Namun, peluang besar tetap membutuhkan pengelolaan yang hati-hati. Naga disarankan tidak terburu-buru mengambil keputusan finansial dan sebaiknya mempertimbangkan risiko sebelum menggunakan atau mengembangkan dana yang dimiliki.

2. Shio Ayam Shio Ayam terdiri dari mereka yang lahir pada tahun 1969, 1981, 1993, 2005, dan 2017. Karakter shio ini sering digambarkan teliti, percaya diri, serta mempunyai kemampuan membaca situasi.

Dalam ramalan, Ayam disebut berpeluang menemukan kesempatan yang berkaitan dengan bisnis maupun keuangan. Kemampuan menganalisis keadaan dapat membantu mereka menentukan peluang mana yang layak dipertimbangkan.