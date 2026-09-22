Dari Ide hingga Cuan, 5 Zodiak Ini Disebut Punya Jiwa Pebisnis Alami

ilustrasi pengusaha sukses. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Membangun bisnis bukan sekadar memiliki modal. Seorang pengusaha juga membutuhkan keberanian mengambil keputusan, kreativitas dalam menemukan ide, kemampuan membaca peluang, serta ketekunan ketika menghadapi berbagai tantangan.
Dalam astrologi, karakter tersebut kerap dikaitkan dengan sejumlah tanda zodiak tertentu. Beberapa zodiak disebut mempunyai kecenderungan untuk bekerja secara mandiri, mengembangkan gagasan, dan berani mengambil jalan berbeda demi mencapai tujuan.
Dilansir dari Asotalk, terdapat lima zodiak yang disebut memiliki karakter yang mendukung dunia kewirausahaan. Ramalan astrologi ini merupakan bagian dari kepercayaan dan hiburan, sehingga tidak dapat menjadi jaminan bahwa seseorang pasti sukses sebagai pengusaha.
Berikut lima zodiak yang dimaksud.
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Pisces dikenal mempunyai imajinasi kuat dan kepekaan terhadap lingkungan sekitarnya. Sifat tersebut membuat mereka cenderung mampu melihat berbagai kemungkinan yang belum tentu terpikirkan oleh orang lain.
Dalam dunia bisnis, kemampuan membayangkan konsep baru dapat menjadi modal untuk menghasilkan produk atau layanan yang berbeda. Pisces juga memiliki sisi empatik sehingga dapat membantu mereka memahami kebutuhan orang lain.
Bagi Pisces, membangun usaha bukan hanya tentang memperoleh keuntungan. Mereka juga dapat terdorong untuk mengubah gagasan atau impian yang selama ini ada di kepala menjadi sesuatu yang benar-benar bisa diwujudkan.
Capricorn identik dengan kedisiplinan, ketekunan, dan orientasi pada tujuan. Mereka biasanya tidak keberatan menjalani proses panjang selama memiliki target yang jelas.
Karakter tersebut dapat mendukung perjalanan seorang pengusaha, terutama ketika harus menghadapi pekerjaan yang membutuhkan konsistensi dan pengelolaan yang rapi.
Capricorn juga dikenal memiliki kemampuan organisasi yang baik. Ketika memutuskan untuk membangun usaha sendiri, sifat disiplin tersebut dapat membantu mereka menyusun strategi, mengatur pekerjaan, dan menjaga bisnis tetap berjalan sesuai rencana.
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