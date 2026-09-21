Jago Melihat Peluang, 5 Zodiak Ini Konon Cocok Jadi Pebisnis

JawaPos.com - Menjadi seorang pengusaha bukan hanya soal memiliki modal. Dunia bisnis membutuhkan keberanian untuk mengambil keputusan, kemampuan membaca peluang, kreativitas, serta ketekunan dalam menghadapi berbagai tantangan.

Dalam astrologi, karakter tersebut sering dikaitkan dengan beberapa zodiak tertentu. Mereka dipercaya memiliki kecenderungan untuk menyukai kebebasan, menciptakan ide baru, dan berani membangun jalan kariernya sendiri.

Dilansir dari Asotalk, terdapat lima zodiak yang dipercaya mempunyai karakter kuat untuk terjun ke dunia kewirausahaan. Mereka disebut memiliki sejumlah sifat yang dapat mendukung perjalanan dalam membangun bisnis.

1. Pisces – Penuh Ide dan Imajinasi Pisces dikenal sebagai zodiak yang memiliki daya imajinasi tinggi. Mereka mampu melihat berbagai kemungkinan yang mungkin belum terpikirkan oleh orang lain.

Sifat kreatif tersebut dapat menjadi modal ketika ingin membangun sebuah usaha. Pisces tidak hanya gemar membayangkan sesuatu, tetapi juga dipercaya memiliki dorongan untuk mengubah gagasan menjadi sesuatu yang bisa diwujudkan.

Ditambah dengan empati yang kuat, mereka disebut mampu memahami kebutuhan dan perasaan orang lain. Kemampuan tersebut dapat membantu ketika menentukan konsep produk maupun memahami keinginan konsumen.

2. Capricorn – Disiplin dan Pantang Menyerah Capricorn dikenal sebagai pribadi yang serius dalam mengejar target. Mereka cenderung memiliki etos kerja tinggi dan tidak mudah meninggalkan tujuan hanya karena menghadapi hambatan.

Karakter disiplin membuat Capricorn dipercaya mampu mengelola berbagai aspek dalam bisnis dengan lebih teratur. Mereka juga dikenal menyukai perencanaan dan memiliki kesabaran untuk membangun sesuatu secara bertahap.

Keinginan untuk mencapai kestabilan finansial menjadi salah satu alasan Capricorn dianggap cocok dengan dunia kewirausahaan.