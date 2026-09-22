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Rabu, 23 September 2026 | 02.37 WIB

3 Weton yang Hidupnya Beranjak Kaya di Akhir Tahun 2026, Keberuntungan Buka Banyak Pintu Rezeki

Weton yang diramalkan hidupnya akan beranjak kaya di akhir tahun 2026 saat keberuntungan buka banyak pintu rezeki. (dok: magnific) - Image

Weton yang diramalkan hidupnya akan beranjak kaya di akhir tahun 2026 saat keberuntungan buka banyak pintu rezeki. (dok: magnific)

JawaPos.com - Sejak lahir rezeki memanglah jadi salah satu yang telah digariskan atau ditentukan.

Sekalipun sudah diatur, setiap orang perlu untuk menjemput rezeki hingga akhirnya bisa digunakan dalam hidup.

Dalam waktu lain, orang-orang juga berkesempatan menjalani fase-fase saat keberuntungan memudahkan segalanya termasuk datangnya materi.

Melansir dari kanal YouTube Bara raja cirebon, berikut weton yang diramalkan hidupnya akan beranjak kaya di akhir tahun 2026 saat keberuntungan buka banyak pintu rezeki

1. Weton Senin Wage

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Senin Wage biasanya memiliki ketenangan batin yang baik.

Sering kali mereka teliti dan tidak suka tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, sekalipun keadaan tengah tidak memihak.

Menurut perhitungan, mereka akan memperoleh banyak keuntungan usaha di akhir tahun 2026 ini.

Keputusan bisnis yang tepat membuat usaha bisa bergerak maju dan memberikan banyak uang kepada pemilik.

2. Weton Selasa Pon

Editor: Hanny Suwindari
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