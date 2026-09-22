Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Lania Monica
Rabu, 23 September 2026 | 03.07 WIB

Tak Mudah Kehabisan Rezeki, 6 Weton Ini Disebut Punya Energi Keberuntungan Kuat

ilustrasi weton primbon jawa dengan kekuatan dahsyat untuk menarik rezeki sepanjang hidup (Freepik) - Image

ilustrasi weton primbon jawa dengan kekuatan dahsyat untuk menarik rezeki sepanjang hidup (Freepik)

JawaPos.com - Weton dalam tradisi Jawa tidak hanya digunakan sebagai penanda hari kelahiran. Bagi sebagian masyarakat, perhitungan weton juga dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai karakter, perjalanan hidup, hingga peruntungan seseorang.

Dalam kepercayaan primbon Jawa, beberapa kombinasi hari dan pasaran bahkan dianggap mempunyai karakter yang mendukung kelancaran rezeki. Sifat seperti pekerja keras, gemar berbagi, menghormati orang tua, serta menjaga hubungan dengan sesama kerap dikaitkan dengan datangnya keberuntungan.

Dikutip dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat enam weton yang disebut memiliki daya tarik rezeki kuat berdasarkan kepercayaan primbon Jawa. Ramalan tersebut tetap merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan, sehingga bukan kepastian mengenai kondisi finansial seseorang.

Berikut enam weton yang dimaksud.

1. Rabu Kliwon

Rabu Kliwon mempunyai neptu 15, yang berasal dari nilai Rabu 7 dan Kliwon 8. Dalam primbon, pemilik weton ini kerap digambarkan sebagai pribadi berwibawa, pekerja keras, penyayang, dan senang membantu sesama.

Kebiasaan bersedekah serta karakter yang peduli terhadap orang lain dipercaya menjadi salah satu hal yang mendukung kelancaran rezeki mereka. Rabu Kliwon juga dikaitkan dengan naungan Satrio Wibowo yang melambangkan kewibawaan dan kemampuan memimpin.

2. Minggu Wage

Minggu Wage memiliki neptu 9, terdiri dari Minggu 5 dan Wage 4. Weton ini dikenal memiliki karakter setia, berbakti kepada orang tua, serta mempunyai wawasan yang luas.

Mereka juga dipercaya sebagai pribadi yang tekun dalam menjalani pekerjaan dan senang menjaga hubungan baik dengan orang lain. Dalam pandangan primbon, sikap tersebut menjadi bagian dari karakter yang mendukung terbukanya berbagai kesempatan dalam kehidupan.

3. Kamis Pon

Kamis Pon mempunyai neptu 15, hasil penjumlahan Kamis 8 dan Pon 7. Pemilik weton ini dipercaya mempunyai karakter ulet serta tidak mudah menyerah ketika menghadapi berbagai tantangan.

Selain tekun bekerja, mereka dikenal senang bersilaturahmi dan menjalankan kehidupan dengan berpegang pada nilai-nilai agama. Dalam ramalan primbon, Kamis Pon juga dikaitkan dengan Satrio Wibowo sehingga dianggap mempunyai kewibawaan dan daya tarik tersendiri.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Hidup Berubah Drastis, 5 Shio Ini Konon Tengah Dikelilingi Peluang dan Keberuntungan - Image
Zodiak

Hidup Berubah Drastis, 5 Shio Ini Konon Tengah Dikelilingi Peluang dan Keberuntungan

Rabu, 23 September 2026 | 03.21 WIB

3 Weton yang Hidupnya Beranjak Kaya di Akhir Tahun 2026, Keberuntungan Buka Banyak Pintu Rezeki - Image
Zodiak

3 Weton yang Hidupnya Beranjak Kaya di Akhir Tahun 2026, Keberuntungan Buka Banyak Pintu Rezeki

Rabu, 23 September 2026 | 02.37 WIB

September Jadi Bulan Keberuntungan, Ini 11 Weton yang Dipercaya Bakal Ketiban Rezeki - Image
Zodiak

September Jadi Bulan Keberuntungan, Ini 11 Weton yang Dipercaya Bakal Ketiban Rezeki

Selasa, 22 September 2026 | 21.27 WIB

Terpopuler

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda - Image
1

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

2

Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi

3

Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi

6

Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu

7

Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu

8

Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang

9

Prediksi Skor Parma vs Genoa di Liga Italia: Duel Tim Papan Bawah Berakhir Imbang

10

Prediksi Skor FC Twente vs PSV Eindhoven: Pemuncak Klasemen Berpeluang Pesta Gol

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore