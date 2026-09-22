Tak Mudah Kehabisan Rezeki, 6 Weton Ini Disebut Punya Energi Keberuntungan Kuat

JawaPos.com - Weton dalam tradisi Jawa tidak hanya digunakan sebagai penanda hari kelahiran. Bagi sebagian masyarakat, perhitungan weton juga dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai karakter, perjalanan hidup, hingga peruntungan seseorang.

Dalam kepercayaan primbon Jawa, beberapa kombinasi hari dan pasaran bahkan dianggap mempunyai karakter yang mendukung kelancaran rezeki. Sifat seperti pekerja keras, gemar berbagi, menghormati orang tua, serta menjaga hubungan dengan sesama kerap dikaitkan dengan datangnya keberuntungan.

Dikutip dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat enam weton yang disebut memiliki daya tarik rezeki kuat berdasarkan kepercayaan primbon Jawa. Ramalan tersebut tetap merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan, sehingga bukan kepastian mengenai kondisi finansial seseorang.

Berikut enam weton yang dimaksud.

1. Rabu Kliwon Rabu Kliwon mempunyai neptu 15, yang berasal dari nilai Rabu 7 dan Kliwon 8. Dalam primbon, pemilik weton ini kerap digambarkan sebagai pribadi berwibawa, pekerja keras, penyayang, dan senang membantu sesama.

Kebiasaan bersedekah serta karakter yang peduli terhadap orang lain dipercaya menjadi salah satu hal yang mendukung kelancaran rezeki mereka. Rabu Kliwon juga dikaitkan dengan naungan Satrio Wibowo yang melambangkan kewibawaan dan kemampuan memimpin.

2. Minggu Wage Minggu Wage memiliki neptu 9, terdiri dari Minggu 5 dan Wage 4. Weton ini dikenal memiliki karakter setia, berbakti kepada orang tua, serta mempunyai wawasan yang luas.

Mereka juga dipercaya sebagai pribadi yang tekun dalam menjalani pekerjaan dan senang menjaga hubungan baik dengan orang lain. Dalam pandangan primbon, sikap tersebut menjadi bagian dari karakter yang mendukung terbukanya berbagai kesempatan dalam kehidupan.

3. Kamis Pon Kamis Pon mempunyai neptu 15, hasil penjumlahan Kamis 8 dan Pon 7. Pemilik weton ini dipercaya mempunyai karakter ulet serta tidak mudah menyerah ketika menghadapi berbagai tantangan.