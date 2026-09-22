September Jadi Bulan Keberuntungan, Ini 11 Weton yang Dipercaya Bakal Ketiban Rezeki

Weton yang penuh hoki dan rezeki di bulan September
JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya digunakan sebagai penanda hari kelahiran, tetapi juga kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga peruntungan seseorang.
Memasuki bulan September, sejumlah weton dipercaya berada dalam periode yang membawa lebih banyak peluang. Keberuntungan tersebut dalam ramalan dapat hadir melalui pekerjaan, usaha, hubungan sosial, maupun bantuan dari orang terdekat.
Bagi sebagian orang yang mempercayainya, momentum seperti ini menjadi kesempatan untuk lebih berani mengambil langkah dan memanfaatkan peluang yang muncul. Meski demikian, ramalan weton tetap merupakan bagian dari kepercayaan tradisional dan bukan kepastian mengenai masa depan.
Dikutip dari akun YouTube MBAH EKO DAENG, berikut 11 weton yang disebut memiliki peruntungan dan peluang rezeki menarik di bulan September.
Pemilik weton Senin Pon dikenal memiliki karakter tenang dan cenderung berhati-hati ketika menentukan pilihan. Mereka tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan dan biasanya mempertimbangkan berbagai kemungkinan terlebih dahulu.
Pada September, weton ini dipercaya mendapat kesempatan yang datang dari arah tak terduga. Salah satunya dapat berupa tawaran proyek atau peluang kerja dari orang yang sebelumnya sudah pernah dikenal.
Karena kesempatan tidak selalu datang dua kali, Senin Pon dalam ramalan ini disarankan lebih sigap ketika menemukan peluang yang sesuai dengan kemampuannya.
Selasa Wage sering digambarkan sebagai sosok sederhana, tulus, dan memiliki hubungan baik dengan orang di sekitarnya. Karakter tersebut dipercaya dapat mendatangkan bantuan atau peluang yang tidak disangka-sangka.
Keberuntungan finansialnya disebut dapat muncul melalui hal sederhana. Misalnya, barang lama yang akhirnya terjual atau bantuan dari seseorang yang baru dikenal.
Meski ada peluang memperoleh pemasukan tambahan, kemampuan mengatur uang tetap penting agar hasil yang didapat tidak habis tanpa perencanaan.
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