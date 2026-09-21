Dikejar Keberuntungan, 6 Weton Istimewa Ini Tak Sulit Mencari Rezeki dalam Hidupnya

seseorang yang dekat dengan harta JawaPos.com - Dalam budaya Jawa, primbon selalu menjadi acuan penting untuk memahami perjalanan hidup seseorang. Dalam budaya Jawa, primbon selalu menjadi acuan penting untuk memahami perjalanan hidup seseorang.

Dari aspek jodoh, kesehatan, hingga rezeki, weton atau hari lahir diyakini memiliki energi khusus yang memengaruhi jalan hidup individu.

Dilansir dari Youtube Ngaos Jawa, ada beberapa weton yang dianggap memiliki “daya tarik rezeki”—mereka tidak perlu bertualang jauh, karena setiap langkah seakan selalu mendatangkan keberuntungan.

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Bagi orang yang mempunyai weton ini, memperoleh harta bukanlah hal yang sulit. Bagi orang yang mempunyai weton ini, memperoleh harta bukanlah hal yang sulit.

Bukan berarti mereka tidak berusaha, tetapi daya tarik alami mereka sering kali membuka jalan menuju kekayaan dengan mudah.

Mari kita lihat enam weton istimewa yang dipercaya memiliki hubungan dekat dengan kekayaan menurut primbon Jawa.



1. Weton Jumat Legi



Dalam hitungan Jawa, Jumat Legi dikenal sebagai weton yang penuh berkah.

Hari Jumat dianggap sebagai pemimpin segalanya, sementara pasaran Legi melambangkan kemakmuran dan manisnya kehidupan.

Pemilik weton ini biasanya memancarkan aura kewibawaan dan keramahan yang menarik perhatian.



Rezeki sering kali datang dari arah yang tidak terduga.

Misalnya, bertemu dengan orang baru bisa menjadi awal dari kerja sama bisnis, atau membantu orang lain dapat berujung pada keuntungan besar.

Mereka tidak perlu jauh-jauh mencarinya, karena koneksi dan keberuntungan sering kali datang dengan sendirinya.



2. Weton Rabu Pahing



Rabu Pahing dipercaya memiliki karakter cerdas, lincah, dan kreatif.

Orang yang lahir di hari ini seringkali bisa melihat peluang yang tidak terlihat oleh orang lain.

Tidak mengherankan jika banyak dari mereka yang berhasil menjadi wirausaha atau pedagang.



Keistimewaan mereka terletak pada kemampuannya untuk cepat beradaptasi.

Di mana pun mereka berada, selalu ada jalan untuk mendapatkan rezeki.

Bahkan tanpa harus merantau jauh, pemilik weton ini dapat mengumpulkan kekayaan di daerah tempat tinggalnya.



3. Weton Sabtu Kliwon



Pemilik weton Sabtu Kliwon dipercaya memiliki daya tarik spiritual yang kuat.

Mereka sering diasosiasikan dengan keberuntungan dalam hal harta.

Meskipun terkadang terkesan pendiam, setiap langkah mereka membawa kekuatan rezeki.



Banyak individu Sabtu Kliwon yang tiba-tiba memperoleh keberkahan, baik itu berupa warisan, kesempatan bisnis yang tidak terduga, atau bantuan dari orang-orang berpengaruh.

Seolah-olah mereka memiliki takdir yang selaras dengan kekayaan tanpa harus menjelajahi tempat yang jauh.



4. Weton Senin Pon



Senin Pon dikenal membawa aura ketekunan dan disiplin.

Orang yang memiliki weton ini biasanya bekerja keras dan pandai dalam mengelola uang.

Namun, yang membuat mereka dekat dengan kekayaan adalah keberuntungan yang muncul secara alami dalam setiap usaha yang dilakukan.



Meskipun hanya melakukan pekerjaan yang sederhana, hasil yang mereka dapatkan sering kali lebih besar dibandingkan orang lain.

Rezeki mereka cenderung stabil, tidak mudah hilang, dan lebih banyak berasal dari lingkungan sekitar daripada tempat yang jauh.



5. Weton Kamis Wage



Dalam primbon, Kamis Wage merupakan salah satu weton yang mudah dialiri kemakmuran.

Mereka memiliki karakter yang fleksibel, mampu bergaul dengan baik, dan cepat akrab dengan siapa pun.

Keunggulan ini membuat mereka sering kali dipercaya dalam urusan bisnis dan kerjasama.



Tanpa harus merantau ke tempat lain, pemilik weton Kamis Wage justru lebih berhasil saat membangun usaha di daerah asalnya.

Dengan modal kecil, mereka bisa mengembangkan usaha menjadi lebih besar berkat dukungan sosial dan kepercayaan yang diberikan oleh lingkungan sekitar.



6. Weton Selasa Kliwon



Selasa Kliwon dikenal sebagai weton “kaki emas”.

Ini berarti, di mana pun mereka melangkah, peluang keberuntungan selalu menyertai.

Ciri-ciri mereka biasanya tegas, berani mengambil keputusan, dan tidak gentar menghadapi risiko.



Pemilik weton ini kerap mendapatkan jalan mudah menuju kemakmuran.

Contohnya, mendapatkan mitra bisnis yang ideal, menemukan peluang usaha baru, atau bahkan mendapat bantuan dari situasi yang ada.

Tanpa perlu meninggalkan tempat asal, rezeki seakan datang menghampiri mereka.