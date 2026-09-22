4 Shio yang Konon Bakal Dihampiri Keberuntungan, Impian Lama Mulai Terwujud

JawaPos.com – Beberapa hari mendatang disebut dapat menjadi periode yang penuh peluang bagi sebagian orang. Dalam astrologi Tiongkok, perubahan energi dipercaya dapat membawa kesempatan baru yang sebelumnya sulit terlihat.

Momentum tersebut diyakini bisa menjadi dorongan untuk mengambil langkah yang selama ini tertunda. Keberanian, keyakinan terhadap kemampuan diri, dan kesiapan memanfaatkan peluang menjadi hal yang kerap ditekankan dalam ramalan astrologi.

Dilansir dari Horoscope, berikut empat shio yang diramalkan bakal mengalami periode penuh peluang dan keberuntungan dalam waktu dekat.

1. Shio Naga Shio Naga diprediksi merasakan peningkatan energi dan semangat dalam beberapa hari mendatang. Kondisi tersebut dipercaya dapat mendorong mereka kembali mengerjakan rencana yang sebelumnya sempat tertunda.

Berbagai ide yang selama ini hanya berada dalam pikiran mulai memiliki kesempatan untuk diwujudkan. Bahkan, hasil awal dari langkah tersebut disebut dapat terlihat lebih cepat dari perkiraan.

Periode ini juga dianggap cocok bagi Naga untuk berani mengambil keputusan dan mencoba sesuatu yang berbeda. Selama langkah yang diambil sudah dipertimbangkan dengan matang, momentum tersebut dipercaya dapat membuka jalan menuju pencapaian baru.

2. Shio Ular Bagi Shio Ular, waktu dekat disebut membawa kejernihan dalam melihat berbagai persoalan. Mereka dipercaya akan semakin yakin terhadap gagasan dan kemampuan yang dimiliki.

Situasi yang sebelumnya terasa buntu juga diramalkan mulai menemukan titik terang. Dari kondisi tersebut, muncul peluang untuk mengambil jalan keluar yang sebelumnya belum terpikirkan.

Intuisi menjadi salah satu hal yang banyak dikaitkan dengan Shio Ular. Dalam ramalan ini, mereka disarankan lebih percaya pada naluri sekaligus tetap mempertimbangkan keadaan secara rasional ketika menentukan langkah.