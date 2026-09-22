4 Shio yang Konon Bakal Dihampiri Keberuntungan, Impian Lama Mulai Terwujud

ilustrasi shio yang beruntung. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Beberapa hari mendatang disebut dapat menjadi periode yang penuh peluang bagi sebagian orang. Dalam astrologi Tiongkok, perubahan energi dipercaya dapat membawa kesempatan baru yang sebelumnya sulit terlihat.
Momentum tersebut diyakini bisa menjadi dorongan untuk mengambil langkah yang selama ini tertunda. Keberanian, keyakinan terhadap kemampuan diri, dan kesiapan memanfaatkan peluang menjadi hal yang kerap ditekankan dalam ramalan astrologi.
Dilansir dari Horoscope, berikut empat shio yang diramalkan bakal mengalami periode penuh peluang dan keberuntungan dalam waktu dekat.
Shio Naga diprediksi merasakan peningkatan energi dan semangat dalam beberapa hari mendatang. Kondisi tersebut dipercaya dapat mendorong mereka kembali mengerjakan rencana yang sebelumnya sempat tertunda.
Berbagai ide yang selama ini hanya berada dalam pikiran mulai memiliki kesempatan untuk diwujudkan. Bahkan, hasil awal dari langkah tersebut disebut dapat terlihat lebih cepat dari perkiraan.
Periode ini juga dianggap cocok bagi Naga untuk berani mengambil keputusan dan mencoba sesuatu yang berbeda. Selama langkah yang diambil sudah dipertimbangkan dengan matang, momentum tersebut dipercaya dapat membuka jalan menuju pencapaian baru.
Bagi Shio Ular, waktu dekat disebut membawa kejernihan dalam melihat berbagai persoalan. Mereka dipercaya akan semakin yakin terhadap gagasan dan kemampuan yang dimiliki.
Situasi yang sebelumnya terasa buntu juga diramalkan mulai menemukan titik terang. Dari kondisi tersebut, muncul peluang untuk mengambil jalan keluar yang sebelumnya belum terpikirkan.
Intuisi menjadi salah satu hal yang banyak dikaitkan dengan Shio Ular. Dalam ramalan ini, mereka disarankan lebih percaya pada naluri sekaligus tetap mempertimbangkan keadaan secara rasional ketika menentukan langkah.
Shio Kuda disebut mulai melihat arah yang lebih jelas menuju tujuan yang selama ini diperjuangkan. Impian yang sempat terasa jauh dipercaya perlahan menunjukkan peluang untuk diwujudkan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi
Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi
Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu
Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang
Prediksi Skor Parma vs Genoa di Liga Italia: Duel Tim Papan Bawah Berakhir Imbang
Prediksi Skor FC Twente vs PSV Eindhoven: Pemuncak Klasemen Berpeluang Pesta Gol
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022