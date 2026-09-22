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Selasa, 22 September 2026 | 21.08 WIB

Punya Hoki Besar, 5 Weton Ini Disebut Jadi Magnet Rezeki

ilustrasi weton yang diyakini punya nasib baik dan jadi magnet rezeki (Freepik) - Image

ilustrasi weton yang diyakini punya nasib baik dan jadi magnet rezeki (Freepik)

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya dipandang sebagai penanda hari kelahiran. Perhitungan hari dan pasaran tersebut juga kerap digunakan dalam penafsiran mengenai karakter, perjalanan hidup, serta peruntungan seseorang.

Sebagian masyarakat percaya bahwa setiap weton mempunyai karakter dan energi yang berbeda. Ketika berada dalam periode yang dianggap baik, pemilik weton tertentu dipercaya lebih mudah menemukan kesempatan, memperluas hubungan, maupun memperoleh peluang dalam pekerjaan dan usaha.

Meski demikian, kepercayaan tersebut tetap menempatkan usaha, rasa syukur, dan sikap baik sebagai bagian penting dalam menjalani kehidupan. Keberuntungan tidak hanya dipandang sebagai sesuatu yang datang begitu saja, tetapi juga perlu disikapi dengan bijaksana.

Dikutip dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat lima weton yang disebut memiliki peruntungan positif dan dikaitkan dengan fase yang baik dalam urusan rezeki.

Berikut lima weton tersebut:

1. Senin Legi – Tekun dan Tidak Suka Mencari Perhatian

Senin Legi memiliki neptu 9, yang berasal dari nilai Senin 4 dan Legi 5. Pemilik weton ini dalam penafsiran primbon digambarkan sebagai pribadi sederhana, tekun, serta tidak terlalu gemar menonjolkan diri.

Sifat tersebut dipercaya menjadi salah satu kekuatan mereka ketika menjalani pekerjaan maupun usaha. Dalam penafsiran sumber, Senin Legi disebut berpeluang memperoleh kesempatan yang datang dari arah tidak terduga, seperti proyek baru, peluang usaha, atau bantuan dari orang lain.

Sikap rendah hati dan ketekunan juga dipercaya membuat mereka lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya.

2. Kamis Pahing – Intuisi Tajam dalam Membaca Peluang

Editor: Setyo Adi Nugroho
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