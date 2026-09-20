Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 20 September 2026 | 17.12 WIB

Hidup Enak di Usia Tua, 5 Weton Ini Diramal Nikmati Rezeki Berlimpah Menurut Primbon Jawa

Weton hidup enak di usia tua nikmati rezeki berlimpah menurut primbon jawa./Magnific/ jcomp - Image

Weton hidup enak di usia tua nikmati rezeki berlimpah menurut primbon jawa./Magnific/ jcomp

JawaPos.com – Primbon Jawa mengenal weton yang dipercaya akan hidup enak dan menikmati rezeki berlimpah di usia tua.

Golongan weton ini diyakini mampu membangun masa depan yang mapan lewat kebiasaan baik sejak muda.

Ketekunan serta kedisiplinan menjadi bekal utama bagi weton dalam kategori ini menuju masa tua yang nyaman.

Dilansir dari akun YouTube Bara raja cirebon pada Sabtu (19/9), disebutkan lima weton yang menurut primbon Jawa dipercaya menikmati rezeki berlimpah hingga usia senja.

1. Sabtu kliwon

Weton Sabtu Kliwon dikenal sebagai pribadi berwibawa, tenang, sabar, serta bertanggung jawab dalam menjalani hidup.

Ketidakmudahan menyerah menghadapi tantangan menjadi karakter menonjol yang melekat pada weton ini.

Kehati-hatian dalam mengambil keputusan penting turut menjadi bagian dari kepribadian mereka.

Kemampuan menjaga apa yang telah diperoleh menjadi kunci utama keberlimpahan rezeki weton ini.

Kebiasaan tidak menghambur-hamburkan penghasilan membuat mereka lebih fokus membangun masa depan bertahap.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Anak Pembawa Berkah, 7 Weton Dipercaya Angkat Derajat Orang Tua Menurut Primbon Jawa - Image
Zodiak

Anak Pembawa Berkah, 7 Weton Dipercaya Angkat Derajat Orang Tua Menurut Primbon Jawa

Minggu, 20 September 2026 | 17.10 WIB

Bersinar Bagai Matahari, Ini 5 Weton Lakuning Srengenge Penuh Karisma Menurut Primbon Jawa - Image
Zodiak

Bersinar Bagai Matahari, Ini 5 Weton Lakuning Srengenge Penuh Karisma Menurut Primbon Jawa

Jumat, 18 September 2026 | 02.08 WIB

Aras Kembang: 5 Weton dengan Pesona Memikat dan Penuh Wibawa Menurut Primbon Jawa - Image
Zodiak

Aras Kembang: 5 Weton dengan Pesona Memikat dan Penuh Wibawa Menurut Primbon Jawa

Kamis, 17 September 2026 | 14.37 WIB

Terpopuler

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit - Image
1

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit

2

Prediksi Skor Groningen vs PEC Zwolle di Liga Belanda: Trots van het Noorden Menang Tipis di Kandang

3

Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie

6

Prediksi Skor Everton vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Toffees Kunci 3 Poin di Kandang

7

Prediksi Skor Espanyol vs Elche di Liga Spanyol: Los Franjiverdes Curi Poin di RCDE Stadium

8

Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Aston Villa di Liga Inggris: The Lilywhites Bakal Sulit Menang!

9

Prediksi Susunan Pemain Persebaya vs Garudayaksa FC: Risto Mitrevski Pantang Remehkan Tim Promosi

10

Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore