Hidup Enak di Usia Tua, 5 Weton Ini Diramal Nikmati Rezeki Berlimpah Menurut Primbon Jawa

Weton hidup enak di usia tua nikmati rezeki berlimpah menurut primbon jawa./Magnific/ jcomp
JawaPos.com – Primbon Jawa mengenal weton yang dipercaya akan hidup enak dan menikmati rezeki berlimpah di usia tua.
Golongan weton ini diyakini mampu membangun masa depan yang mapan lewat kebiasaan baik sejak muda.
Ketekunan serta kedisiplinan menjadi bekal utama bagi weton dalam kategori ini menuju masa tua yang nyaman.
Dilansir dari akun YouTube Bara raja cirebon pada Sabtu (19/9), disebutkan lima weton yang menurut primbon Jawa dipercaya menikmati rezeki berlimpah hingga usia senja.
1. Sabtu kliwon
Weton Sabtu Kliwon dikenal sebagai pribadi berwibawa, tenang, sabar, serta bertanggung jawab dalam menjalani hidup.
Ketidakmudahan menyerah menghadapi tantangan menjadi karakter menonjol yang melekat pada weton ini.
Kehati-hatian dalam mengambil keputusan penting turut menjadi bagian dari kepribadian mereka.
Kemampuan menjaga apa yang telah diperoleh menjadi kunci utama keberlimpahan rezeki weton ini.
Kebiasaan tidak menghambur-hamburkan penghasilan membuat mereka lebih fokus membangun masa depan bertahap.
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