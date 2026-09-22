Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Selasa, 22 September 2026: Jaga Pola Makan dan Energi

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kesehatan Aquarius pada Selasa, 22 September 2026, dapat dijaga melalui kebiasaan sederhana yang membantu tubuh mempertahankan energi sepanjang aktivitas.
Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah pola konsumsi makanan dan minuman, terutama yang mengandung gula dalam jumlah tinggi.
Berikut ramalan kesehatan zodiak Aquarius pada Selasa, 22 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.
Aquarius tidak perlu mengubah seluruh kebiasaan secara mendadak.
Mengurangi asupan gula secara perlahan dan memilih makanan dengan kandungan gizi yang lebih seimbang dapat menjadi langkah yang lebih mudah dilakukan secara konsisten.
Waktu makan juga sebaiknya tidak terus ditunda hanya karena jadwal sedang padat.
Tubuh membutuhkan asupan yang cukup agar energi tetap terjaga selama menjalankan berbagai kegiatan.
Selain makanan, pastikan kebutuhan cairan terpenuhi dan berikan waktu istirahat yang cukup.
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