Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 22 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak gemini perlu terhubung kembali dengan sisi spiritual diri sendiri. Transit planet hari ini mungkin membuat gemini cenderung ingin melakukan perjalanan spiritual. Gemini harus mengikuti keinginan ini sesekali, karena akan memberi kegembiraan dan kepuasan.

Zodiak cancer mungkin bekerja sangat keras akhir-akhir ini hingga pikiran terasa kelelahan. Berhentilah sejenak dan pikirkan hal-hal yang memberi kebahagiaan.

Cancer telah mengorbankan diri sendiri dalam upaya untuk mengejar kesuksesan profesional. Cobalah berjalan-jalan, bermeditasi, atau membaca buku untuk menenangkan pikiran. Cobalah memahami diri sendiri pada tingkat yang lebih dalam.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada Selasa, 22 September 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Meskipun terjadi pertengkaran dengan pasangan, tetapi hal ini tidak akan meninggalkan luka bagi zodiak gemini. Terkait karir, teruslah bekerja dengan baik karena gemini akan menerima pengakuan dari rekan kerja dan atasan.

Sementara itu, gemini harus menghindari berada di dekat api dan senjata untuk menghindari kecelakaan dan cedera. Terkait keuangan, hindari berspekulasi dan lakukan riset mengenai semua pilihan sebelum berinvestasi.

Cinta Gemini

Gemini merasa sedih tentang kehidupan percintaan karena sedang bertengkar dengan pasangan. Jangan khawatir, karena meskipun pertengkaran ini terjadi, hal tersebut akan terjadi dalam waktu singkat dan tidak akan meninggalkan luka dalam hubungan. Meskipun mungkin merasa kesepian untuk sementara waktu, hubungan gemini akan segera kembali normal.