Ramalan Zodiak Virgo 22 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Jika tertarik secara romantis kepada seseorang, ini bukan waktu yang tepat bagi zodiak virgo untuk mengejarnya. Virgo mungkin terlalu terang-terangan menunjukkan perasaan.

Hal tersebut bisa membuat seseorang tersebut merasa tidak nyaman, dan mungkin akan menggagalkan hasil yang diharapkan. Bersabarlah dan biarkan hubunganmi berkembang. Perasaan virgo mungkin saja akan segera berbalas.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Selasa, 22 September 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Zodiak virgo harus berhati-hati karena akan menghadapi kesalahpahaman dengan pasangan. Mengenai karir, tetaplah fokus mencapai tujuan saat jadwal virgo diperkirakan cukup padat hari ini.

Sementara itu, hindari mengemudi untuk hari ini jika memungkinkan, karena karena kecelakaan bisa saja terjadi. Terkait keuangan, amati pasar saham dan jangan membuat keputusan yang terburu-buru saat ingin melakukan investasi.

Cinta Virgo

Virgo mungkin menghadapi beberapa hambatan dan kesalahpahaman dengan pasangan akhir-akhir ini. Kemungkinan besar hal-hal ini tampak kecil, tetapi mungkin menyebabkan gangguan dalam alur dan energi antara virgo dan pasangan. Virgo dapat mengharapkan kedamaian dan ketenangan segera kembali.

Karir Virgo