Ramalan Zodiak Taurus 22 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Hari ini, zodiak taurus mungkin menemukan bakat terpendam dalam bidang artistik. Hal ini bisa sangat menyenangkan, tetapi mungkin perlu waktu untuk membiasakan diri.

Upaya pertama taurus mungkin ragu-ragu dan tidak meyakinkan. Jangan berkecil hati dan beri diri sendiri waktu. Pada akhirnya, taurus mungkin akan menyukai apa yang dilakukan saat ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Selasa, 22 September 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Zodiak taurus harus berhati-hati dan menahan emosi agar tidak mengatakan hal-hal yang akan disesali kepada pasangan. Terkait karir, manfaatkan perkembangan baru yang terjadi dan tunjukkan kemampuanmu secara maksimal kepada atasan.

Sementara itu, berhati-hatilah di jalan dan gunakan teknik mengemudi defensif agar terhindar dari kecelakaan. Terkait keuangan, properti adalah pilihan yang sangat baik untuk taurus jika ingin berinvestasi.

Cinta Taurus

Kesabaran adalah kunci utama dalam dunia percintaan. Emosi taurus mudah tersulut dan cenderung mengatakan hal-hal yang mungkin akan disesali di kemudian hari kepada pasangan.

Suasana hati yang buruk tidak akan bertahan lama, tetapi dampak dari kata-kata kejam akan bertahan lama. Jika tidak memiliki sesuatu yang baik untuk dikatakan, lebih baik diam.