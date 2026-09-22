Ramalan Zodiak Gemini 22 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini (freepik/user10320847)
JawaPos.com - Zodiak gemini terlihat sangat menarik hari ini. Gemini memiliki penampilan yang memesona dan mistis, sehingga menarik perhatian orang lain. Hal ini juga tidak akan luput dari perhatian teman-temanmu.
Gemini mungkin merasa tidak nyaman, terutama jika orang-orang terlalu perhatian atau pasangan menjadi cemburu. Santai dan nikmati saja. Tak perlu dikatakan, ini adalah hari yang tepat untuk berbelanja pakaian.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Selasa, 22 September 2026.
Gemini (21 Mei – 20 Juni)
Meskipun terjadi pertengkaran dengan pasangan, tetapi hal ini tidak akan meninggalkan luka bagi zodiak gemini. Terkait karir, teruslah bekerja dengan baik karena gemini akan menerima pengakuan dari rekan kerja dan atasan.
Sementara itu, gemini harus menghindari berada di dekat api dan senjata untuk menghindari kecelakaan dan cedera. Terkait keuangan, hindari berspekulasi dan lakukan riset mengenai semua pilihan sebelum berinvestasi.
Cinta Gemini
Gemini merasa sedih tentang kehidupan percintaan karena sedang bertengkar dengan pasangan. Jangan khawatir, karena meskipun pertengkaran ini terjadi, hal tersebut akan terjadi dalam waktu singkat dan tidak akan meninggalkan luka dalam hubungan. Meskipun mungkin merasa kesepian untuk sementara waktu, hubungan gemini akan segera kembali normal.
Karir Gemini
Hari ini akan menunjukkan hasil positif di sektor pekerjaan. Semua kerja keras gemini akhirnya membuahkan hasil. Jika menjalani evaluasi oleh atasan, gemini dapat mengharapkan kabar baik.
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Jawa Pos
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