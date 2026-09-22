Ramalan Zodiak Capricorn Selasa, 22 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Kemungkinan besar, zodiak capricorn akan rentan secara emosional. Capricorn mungkin mengalami stres dan perlu berbicara dengan seseorang yang disayangi. Mencurahkan isi hati dapat membantu capricorn dalam banyak hal.

Ingatlah bahwa peristiwa yang tidak menyenangkan, memberi pelajaran penting yang akan dibawa sepanjang hidup. Hadapi semuanya dengan tenang dan berbahagialah, karena hari-hari mendatang diprediksi akan membawa kabar baik bagi capricorn.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Selasa, 22 September 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Jika merasa tidak bisa setia kepada pasangan, sebaiknya zodiak capricorn mengakhiri hubungan saat ini. Terkait karir, capricorn akan menemukan beberapa pilihan pekerjaan baru yang tampak sangat menarik.

Sementara itu, berkomunikasilah secara terbuka dengan seseorang untuk mengendalikan keadaan emosionalmu. Terkait keuangan, saat ini tepat untuk mengarahkan kembali investasi serta mempertimbangkan untuk melakukan donasi.

Cinta Capricorn

Hari ini, capricorn mungkin merasa sedikit lengah dalam hal hubungan. Jika merasa tidak setia kepada pasangan, pastikan capricorn memutuskan terlebih dahulu apakah siap untuk mengakhiri hubungan saat ini.

Pastikan capricorn jujur ​​​​dengan pasangan dan selesaikan masalah apa pun sebelum menjadi semakin parah.