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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 22 September 2026 | 11.37 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius Selasa,22 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi sagitarius (Freepik) - Image

Ilustrasi sagitarius (Freepik)

JawaPos.com - Zodiak sagitarius cenderung kehilangan fokus saat bekerja hari ini. Sagitarius tidak memiliki keinginan untuk melakukan pekerjaan rutin, mudah teralihkan, dan merasa gelisah. Sagitarius akan menghabiskan waktu menghubungi teman-teman dan berbicara dengan mereka. 

Hari ini baik jika sagitarius bisa kembali fokus pada masalah yang tertunda. Jangan tinggalkan pekerjaan prioritas yang tertunda untuk hari ini. Penting untuk tetap berhubungan dengan teman dan kenalan, tetapi jangan sampai mengabaikan tanggung jawab. 

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius pada Selasa, 22 September 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Upaya zodiak sagitarius untuk memperkuat ikatan dan memahami pasangan dengan lebih baik akan berhasil. Terkait karir, hari ini tepat untuk mengajukan permohonan jika sagitarius ingin bergabung dengan pasukan keamanan.

Sementara itu, jadilah ekstra waspada dan tidak melampaui batas kecepatan untuk menghindari kecelakaan. Pada ranah keuangan, perbaiki kondisi keuanganmu dengan mengikuti kecepatan kerja yang padat.

Cinta Sagitarius

Hari ini akan sangat sukses dalam hal kehidupan percintaan, karena upaya sagitarius untuk memperkuat ikatan dengan pasangan berhasil. Hal ini akan membantu sagitarius memahami dia lebih baik dan membuka jalan menuju kehidupan percintaan yang bahagia. Teruslah berada di jalan ini, karena sagitarius berada di jalur yang benar.

Karir Sagitarius

Jika sedang mempertimbangkan untuk bergabung dengan pasukan keamanan, hari ini adalah hari yang tepat untuk mengajukan permohonan. Langkah ini akan membawa sagitarius meraih kesuksesan karir dan kepuasan. 

Editor: Hanny Suwindari
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