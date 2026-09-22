Ramalan Zodiak Aquarius Selasa, 22 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi Aquarius (Freepik)
JawaPos.com - Kesenangan sederhana, seperti menghabiskan waktu bersama teman dan keluarga, akan selalu membuat zodiak aquarius bahagia. Tetapi, aquarius jarang menemukan waktu untuk menikmatinya.
Namun hari ini, aquarius akan dapat menemukan waktu dan sumber daya untuk melakukannya. Lupakan masalahmu dan terlibatlah dalam hal-hal yang memberi kebahagiaan.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Selasa, 22 September 2026.
Aquarius (20 Januari – 18 Februari)
Zodiak aquarius harus berpikir sebelum memulai hubungan yang hanya akan membawa masalah dan sakit hati. Terkait karir, cobalah mengasah kemampuanmu saat mengerjakan beberapa proyek yang menarik.
Sementara itu, berkendaralah dengan hati-hati di jalan, patuhi semua peraturan lalu lintas, dan tetaplah melaju di bawah batas kecepatan. Pada sisi keuangan, bayarlah jumlah pajak dengan tepat dengan berkonsultasi bersama akuntan pajak atau pengacara profesional.
Cinta Aquarius
Aquarius mungkin sedang terlibat dalam hubungan yang kurang baik. Jauhi godaan untuk meneruskannya karena hal itu tidak akan sepadan dengan hasilnya. Pikirkan baik-baik sebelum memulai sesuatu yang mungkin hanya akan membawa masalah dan sakit hati.
Karir Aquarius
Aquarius akan merasakan manfaat dari peluang pertumbuhan yang ada saat ini. Aquarius akhirnya dapat mengasah kemampuan saat mengerjakan beberapa proyek menarik.
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Jawa Pos
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