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Rabbany Wanadriani
Selasa, 22 September 2026 | 05.16 WIB

Rezekinya Mengalir, 7 Shio Ini Konon Punya Naluri Finansial yang Kuat

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Dalam astrologi Tiongkok, shio kerap dikaitkan dengan karakter dan peruntungan seseorang dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pekerjaan dan keuangan.

Beberapa shio dipercaya mempunyai sifat yang mendukung keberhasilan finansial. Mulai dari kemampuan mengatur anggaran, ketekunan dalam bekerja, kecerdikan membaca peluang, hingga keberanian mengambil keputusan.

Menurut kepercayaan tersebut, karakter-karakter ini membuat pemilik shio tertentu dianggap lebih mudah menemukan peluang untuk meningkatkan kondisi finansial. Namun, ramalan shio merupakan bagian dari astrologi dan budaya, bukan jaminan seseorang akan selalu berkecukupan.

Dikutip dari Cosmic Fusion, berikut enam shio yang disebut memiliki keberuntungan finansial dan dianggap sebagai magnet rezeki.

1. Shio Ayam

Pemilik Shio Ayam dikenal sebagai pribadi yang teliti dan cukup terorganisasi. Dalam urusan keuangan, mereka dipercaya senang membuat perencanaan sebelum menggunakan uang.

Kebiasaan menyusun anggaran dan mempertimbangkan pengeluaran membuat mereka dianggap lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan finansial. Mereka juga cenderung tidak mudah tergoda melakukan pembelian secara spontan.

Karakter tersebut dalam astrologi Tiongkok dikaitkan dengan kemampuan menjaga kondisi keuangan agar tetap terkendali.

2. Shio Babi

Shio Babi dipercaya memiliki peruntungan yang baik dan kerap mendapatkan kesempatan secara tidak terduga. Ketika peluang datang, mereka disebut mampu memanfaatkannya dengan cukup baik.

Sifat murah hati juga menjadi salah satu karakter yang sering dikaitkan dengan pemilik shio ini. Mereka senang berbagi dan membantu orang lain.

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, sikap positif tersebut dianggap dapat membawa hubungan baik dan membuka kesempatan baru yang berhubungan dengan rezeki.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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