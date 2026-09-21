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Irfan Ferdiansyah
Selasa, 22 September 2026 | 05.13 WIB

Konon Jadi Weton Pembawa Rezeki, 7 Kelahiran Ini Dipercaya Hidup Makmur hingga Tua

seseorang yang hartanya di luar logika - Image

seseorang yang hartanya di luar logika

JawaPos.com - Dalam budaya Jawa, weton merupakan perhitungan hari dan pasaran ketika seseorang dilahirkan. Weton tidak hanya digunakan sebagai bagian dari tradisi, tetapi juga kerap dikaitkan dengan karakter, jodoh, perjalanan hidup, hingga peruntungan seseorang.

Di dalam kepercayaan primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang dianggap memiliki peruntungan baik dalam urusan rezeki. Orang yang lahir pada weton tertentu bahkan dipercaya memiliki jalan kehidupan yang relatif mudah dan kesempatan untuk mendapatkan kemakmuran.

Kisah mengenai weton pembawa rezeki juga kerap dikaitkan dengan petuah leluhur serta sosok Eyang Semar dalam cerita dan kepercayaan masyarakat Jawa. Namun, berbagai ramalan tersebut merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan, sehingga tidak dapat dianggap sebagai kepastian mengenai kondisi ekonomi seseorang.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, berikut tujuh weton yang dalam ramalan primbon Jawa dipercaya mempunyai peruntungan rezeki yang kuat.

1. Minggu Pahing

Minggu Pahing sering dianggap sebagai salah satu weton yang mempunyai peruntungan baik dalam urusan rezeki. Pemilik weton ini dipercaya memiliki daya tarik tersendiri yang membuat berbagai peluang lebih mudah datang.

Dalam ramalan yang berkembang, rezeki mereka tidak selalu berasal dari satu sumber. Kesempatan usaha, bantuan dari orang lain, maupun peluang yang muncul secara tidak terduga disebut dapat menjadi jalan datangnya penghasilan.

Karena itu, keberuntungan Minggu Pahing kerap digambarkan seperti aliran air yang terus bergerak dan sulit berhenti.

2. Selasa Kliwon

Selasa Kliwon juga termasuk weton yang dalam kepercayaan primbon dikaitkan dengan keberuntungan dan pertolongan dari lingkungan sekitar.

Mereka dipercaya sering mendapatkan bantuan ketika menghadapi persoalan. Jalan keluar terkadang muncul dari arah yang tidak disangka-sangka.

Dalam ramalan tersebut, usaha yang awalnya dijalankan dalam skala kecil juga dipercaya dapat berkembang apabila ditekuni. Sifat suka membantu orang lain bahkan kerap dikaitkan dengan datangnya keberuntungan kembali kepada pemilik weton ini.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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