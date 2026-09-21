Konon Jadi Weton Pembawa Rezeki, 7 Kelahiran Ini Dipercaya Hidup Makmur hingga Tua

seseorang yang hartanya di luar logika
JawaPos.com - Dalam budaya Jawa, weton merupakan perhitungan hari dan pasaran ketika seseorang dilahirkan. Weton tidak hanya digunakan sebagai bagian dari tradisi, tetapi juga kerap dikaitkan dengan karakter, jodoh, perjalanan hidup, hingga peruntungan seseorang.
Di dalam kepercayaan primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang dianggap memiliki peruntungan baik dalam urusan rezeki. Orang yang lahir pada weton tertentu bahkan dipercaya memiliki jalan kehidupan yang relatif mudah dan kesempatan untuk mendapatkan kemakmuran.
Kisah mengenai weton pembawa rezeki juga kerap dikaitkan dengan petuah leluhur serta sosok Eyang Semar dalam cerita dan kepercayaan masyarakat Jawa. Namun, berbagai ramalan tersebut merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan, sehingga tidak dapat dianggap sebagai kepastian mengenai kondisi ekonomi seseorang.
Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, berikut tujuh weton yang dalam ramalan primbon Jawa dipercaya mempunyai peruntungan rezeki yang kuat.
Minggu Pahing sering dianggap sebagai salah satu weton yang mempunyai peruntungan baik dalam urusan rezeki. Pemilik weton ini dipercaya memiliki daya tarik tersendiri yang membuat berbagai peluang lebih mudah datang.
Dalam ramalan yang berkembang, rezeki mereka tidak selalu berasal dari satu sumber. Kesempatan usaha, bantuan dari orang lain, maupun peluang yang muncul secara tidak terduga disebut dapat menjadi jalan datangnya penghasilan.
Karena itu, keberuntungan Minggu Pahing kerap digambarkan seperti aliran air yang terus bergerak dan sulit berhenti.
Selasa Kliwon juga termasuk weton yang dalam kepercayaan primbon dikaitkan dengan keberuntungan dan pertolongan dari lingkungan sekitar.
Mereka dipercaya sering mendapatkan bantuan ketika menghadapi persoalan. Jalan keluar terkadang muncul dari arah yang tidak disangka-sangka.
Dalam ramalan tersebut, usaha yang awalnya dijalankan dalam skala kecil juga dipercaya dapat berkembang apabila ditekuni. Sifat suka membantu orang lain bahkan kerap dikaitkan dengan datangnya keberuntungan kembali kepada pemilik weton ini.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit
Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi
Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang
Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie
Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022