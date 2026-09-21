Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Lania Monica
Selasa, 22 September 2026 | 04.54 WIB

Ada Tanggal Lahirmu? 7 Tanggal Ini Disebut Punya Rezeki Melimpah Menurut Primbon Jawa

Ilustrasi tanggal lahir yang memiliki stok rezeki hingga ke anak cucu (freepik) - Image

Ilustrasi tanggal lahir yang memiliki stok rezeki hingga ke anak cucu (freepik)

JawaPos.com - Dalam kepercayaan primbon Jawa, tanggal kelahiran seseorang kerap dikaitkan dengan karakter, keberuntungan, hingga perjalanan rezekinya. Beberapa tanggal tertentu bahkan dipercaya memiliki peruntungan yang sangat baik dan digambarkan seperti “sumur rezeki” yang terus mengalir.

Menurut ramalan tersebut, orang yang lahir pada tanggal-tanggal tertentu dinilai mempunyai karakter pekerja keras, tekun, cerdas, dan mampu memanfaatkan peluang. Karena sifat-sifat itu, mereka dipercaya dapat membangun kehidupan yang berkecukupan, bahkan memberikan manfaat bagi keluarga dan keturunannya.

Dilansir dari kanal YouTube Birthpedia, berikut tujuh tanggal lahir yang dalam ramalan primbon Jawa dipercaya memiliki keberuntungan dan rezeki melimpah hingga anak-cucu.

1. 29 November

Orang yang lahir pada 29 November disebut memiliki karakter mandiri, tekun, dan punya ambisi kuat. Mereka dipercaya tidak mudah menyerah ketika mengejar sesuatu yang diinginkan.

Dengan wawasan yang luas serta kemauan untuk terus berusaha, pemilik tanggal lahir ini diramalkan mampu menciptakan kehidupan yang mapan. Keberuntungan yang diperoleh bahkan dipercaya dapat memberikan dampak positif bagi keluarganya hingga generasi berikutnya.

2. 30 November

Pemilik tanggal lahir 30 November digambarkan sebagai pribadi yang mempunyai pendirian kuat dan semangat juang tinggi. Mereka mungkin memiliki sisi sensitif, tetapi hal tersebut tidak membuat mereka mudah menyerah ketika menghadapi tantangan.

Dalam ramalan primbon Jawa, karakter tersebut dikaitkan dengan kestabilan rezeki. Keberuntungan yang dimiliki juga dipercaya bukan hanya dinikmati sendiri, tetapi dapat dirasakan oleh keluarga hingga anak-cucu.

3. 18 Oktober

Tanggal 18 Oktober dikaitkan dengan pribadi yang penyayang dan memiliki kecerdasan dalam menghadapi berbagai keadaan. Mereka dipercaya mampu membangun hubungan baik dengan orang di sekitarnya.

Menurut ramalan yang beredar, rezeki pemilik tanggal lahir ini dapat berkembang seiring perjalanan hidup. Keberuntungan tersebut dipercaya turut membawa kebahagiaan dan kesejahteraan bagi keluarga.

4. 1 Desember

Mereka yang lahir pada 1 Desember digambarkan sebagai pribadi yang ramah, penuh semangat, dan mudah mendapatkan simpati dari orang lain.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Utangnya Bakal Lunas, 9 Tanggal Lahir Ini Bisa Segera Santai dalam Waktu Dekat - Image
Zodiak

Utangnya Bakal Lunas, 9 Tanggal Lahir Ini Bisa Segera Santai dalam Waktu Dekat

Selasa, 22 September 2026 | 04.10 WIB

10 Tanggal Lahir Ini Disebut Bakal Kena Tsunami Rezeki, Hidupnya Jadi Kaya Raya - Image
Zodiak

10 Tanggal Lahir Ini Disebut Bakal Kena Tsunami Rezeki, Hidupnya Jadi Kaya Raya

Selasa, 22 September 2026 | 03.28 WIB

Rezeki Makin Terbuka, 9 Tanggal Lahir Ini Disebut Bakal Rasakan Terobosan Finansial - Image
Zodiak

Rezeki Makin Terbuka, 9 Tanggal Lahir Ini Disebut Bakal Rasakan Terobosan Finansial

Senin, 21 September 2026 | 03.31 WIB

Terpopuler

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit - Image
1

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit

2

Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi

3

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu

6

Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais

7

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi

8

Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang

9

Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie

10

Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore