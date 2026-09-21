Ada Tanggal Lahirmu? 7 Tanggal Ini Disebut Punya Rezeki Melimpah Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com - Dalam kepercayaan primbon Jawa, tanggal kelahiran seseorang kerap dikaitkan dengan karakter, keberuntungan, hingga perjalanan rezekinya. Beberapa tanggal tertentu bahkan dipercaya memiliki peruntungan yang sangat baik dan digambarkan seperti “sumur rezeki” yang terus mengalir.

Menurut ramalan tersebut, orang yang lahir pada tanggal-tanggal tertentu dinilai mempunyai karakter pekerja keras, tekun, cerdas, dan mampu memanfaatkan peluang. Karena sifat-sifat itu, mereka dipercaya dapat membangun kehidupan yang berkecukupan, bahkan memberikan manfaat bagi keluarga dan keturunannya.

Dilansir dari kanal YouTube Birthpedia, berikut tujuh tanggal lahir yang dalam ramalan primbon Jawa dipercaya memiliki keberuntungan dan rezeki melimpah hingga anak-cucu.

1. 29 November Orang yang lahir pada 29 November disebut memiliki karakter mandiri, tekun, dan punya ambisi kuat. Mereka dipercaya tidak mudah menyerah ketika mengejar sesuatu yang diinginkan.

Dengan wawasan yang luas serta kemauan untuk terus berusaha, pemilik tanggal lahir ini diramalkan mampu menciptakan kehidupan yang mapan. Keberuntungan yang diperoleh bahkan dipercaya dapat memberikan dampak positif bagi keluarganya hingga generasi berikutnya.

2. 30 November Pemilik tanggal lahir 30 November digambarkan sebagai pribadi yang mempunyai pendirian kuat dan semangat juang tinggi. Mereka mungkin memiliki sisi sensitif, tetapi hal tersebut tidak membuat mereka mudah menyerah ketika menghadapi tantangan.

Dalam ramalan primbon Jawa, karakter tersebut dikaitkan dengan kestabilan rezeki. Keberuntungan yang dimiliki juga dipercaya bukan hanya dinikmati sendiri, tetapi dapat dirasakan oleh keluarga hingga anak-cucu.

3. 18 Oktober Tanggal 18 Oktober dikaitkan dengan pribadi yang penyayang dan memiliki kecerdasan dalam menghadapi berbagai keadaan. Mereka dipercaya mampu membangun hubungan baik dengan orang di sekitarnya.

Menurut ramalan yang beredar, rezeki pemilik tanggal lahir ini dapat berkembang seiring perjalanan hidup. Keberuntungan tersebut dipercaya turut membawa kebahagiaan dan kesejahteraan bagi keluarga.