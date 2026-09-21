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Rabbany Wanadriani
Selasa, 22 September 2026 | 05.06 WIB

Tak Sembarangan Ambil Risiko, 4 Shio Ini Konon Punya Strategi Keuangan Jitu

ilustrasi orang yang pandai hasilkan uang. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang pandai hasilkan uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Setiap orang mempunyai cara berbeda ketika mengatur keuangan. Ada yang lebih nyaman menabung secara rutin, ada pula yang berani mengembangkan uang melalui investasi atau usaha.

Dalam astrologi Tiongkok, karakter tersebut terkadang dikaitkan dengan shio seseorang. Beberapa shio dipercaya memiliki kecenderungan lebih teliti dalam mengelola uang, mempertimbangkan risiko, serta melihat peluang yang dapat memberikan keuntungan.

Dilansir dari Horoscope, berikut empat shio yang dalam astrologi Tiongkok dipercaya memiliki kecerdasan finansial dan pandai membaca kesempatan untuk menghasilkan uang.

1. Shio Kerbau

Orang yang berada di bawah naungan Shio Kerbau dikenal memiliki sifat sabar dan konsisten. Dalam urusan keuangan, mereka disebut tidak mudah tergoda mengambil keputusan secara terburu-buru.

Mereka cenderung mempertimbangkan nilai dan manfaat sebelum mengeluarkan uang. Untuk investasi, pemilik Shio Kerbau dipercaya lebih menyukai pilihan yang relatif aman dan dapat berkembang secara bertahap.

Keinginan untuk mendapatkan kehidupan yang nyaman juga membuat mereka bersedia bekerja keras. Bagi mereka, membangun kondisi finansial yang baik membutuhkan proses panjang dan ketekunan.

2. Shio Kelinci

Shio Kelinci digambarkan sebagai pribadi yang penuh pertimbangan, termasuk ketika berhadapan dengan urusan uang. Mereka dipercaya tidak akan mengambil keputusan finansial sebelum memahami berbagai risikonya.

Sebelum membeli sesuatu atau menanamkan modal, mereka cenderung mencari informasi terlebih dahulu. Berbagai pilihan dapat dibandingkan untuk menemukan alternatif yang dianggap paling sesuai.

Selain berhati-hati dalam menggunakan uang, pemilik Shio Kelinci juga dipercaya memiliki perhatian terhadap penghematan. Mereka senang mencari cara agar pengeluaran tetap terkendali sekaligus menemukan peluang untuk meningkatkan pemasukan.

3. Shio Ayam

Pemilik Shio Ayam dikenal memiliki etos kerja dan kedisiplinan yang kuat. Mereka dipercaya memahami bahwa hasil besar biasanya membutuhkan waktu, usaha, serta konsistensi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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