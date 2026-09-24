6 Strategi Mengirim Pesan Whatsapp yang Mendorong Orang Lain untuk Bertindak Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pernahkah Anda mengirim pesan kepada seseorang, tetapi pesan tersebut hanya dibaca tanpa mendapatkan respons? Atau mungkin Anda sudah menjelaskan sesuatu dengan sangat panjang, tetapi orang tersebut tetap tidak melakukan apa yang Anda harapkan?

Dalam banyak situasi, masalahnya bukan karena orang tersebut tidak peduli. Bisa jadi pesan yang kita kirim belum cukup jelas, terlalu membebani, tidak memberikan alasan yang kuat, atau tidak membuat penerima merasa bahwa tindakan tersebut relevan bagi dirinya.

Psikologi komunikasi memberikan sejumlah prinsip yang dapat membantu kita menyusun pesan yang lebih efektif. Prinsip-prinsip ini tidak berarti bahwa kita dapat "mengendalikan" perilaku orang lain. Tidak ada pesan yang menjamin seseorang pasti melakukan apa yang kita inginkan.

Namun, kita dapat meningkatkan kemungkinan seseorang memahami pesan, merasa terdorong untuk merespons, dan mengetahui tindakan apa yang dapat dilakukan.

Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (24/9), terdapat enam strategi yang dapat diterapkan.

1. Mulai dengan Menjelaskan "Mengapa", Bukan Hanya "Apa"

Salah satu kesalahan paling umum dalam komunikasi adalah langsung memberikan instruksi.

"Besok tolong kirim dokumennya."

"Jangan lupa datang jam 9."