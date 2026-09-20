Rezeki Makin Terbuka, 9 Tanggal Lahir Ini Disebut Bakal Rasakan Terobosan Finansial

JawaPos.com - Setiap orang tentu berharap kerja keras yang dilakukan selama ini bisa memberikan hasil yang sepadan. Dalam kehidupan nyata, pencapaian finansial dipengaruhi oleh banyak hal, mulai dari usaha, keputusan, kesempatan, hingga kondisi ekonomi.

Sementara itu, numerologi memiliki pandangan tersendiri mengenai kaitan tanggal lahir dengan karakter dan perjalanan seseorang. Sejumlah ramalan menyebut beberapa kelompok tanggal lahir memiliki momentum finansial yang lebih baik pada periode tertentu.

Dilansir dari YourTango, terdapat sembilan tanggal lahir yang diramalkan berpotensi merasakan hasil dari kerja keras sekaligus menemukan peluang keuangan baru pada penghujung September 2026.

Berikut kelompok tanggal lahir yang disebut dalam ramalan tersebut.

1. Tanggal 2, 11, dan 29 Mereka yang lahir pada tanggal 2, 11, atau 29 disebut sedang berada dalam fase ketika ketekunan mulai menunjukkan hasil.

Berbagai pekerjaan atau usaha yang sebelumnya dilakukan secara konsisten diyakini mulai memberikan pengakuan maupun keuntungan. Bahkan, ada kemungkinan muncul pemasukan tambahan sebagai bentuk apresiasi terhadap usaha yang telah dijalankan.

Dalam ramalan numerologi tersebut, mereka juga disarankan tidak terburu-buru menghabiskan pemasukan ekstra. Menyisihkan sebagian pendapatan dianggap dapat membantu menjaga kondisi finansial tetap stabil.

2. Tanggal 5, 14, dan 23 Bagi pemilik tanggal lahir 5, 14, dan 23, peluang finansial dalam ramalan ini dikaitkan dengan keberanian menunjukkan kemampuan diri.

Bakat, kreativitas, serta kemampuan memimpin disebut berpotensi mendapatkan perhatian lebih besar menjelang akhir September. Semakin aktif memperlihatkan keahlian dan gagasan, semakin banyak pula peluang yang diyakini bisa terbuka.