Konon Mudah Kaya, 5 Weton Ini Dipercaya Pandai Menjaga Harta

JawaPos.com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton tidak sekadar digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang. Perhitungan berdasarkan hari dan pasaran ini juga kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, jodoh, hingga peruntungan seseorang.

Bagi sebagian masyarakat yang masih mempercayai Primbon Jawa, weton tertentu dianggap memiliki karakter yang mendukung kelancaran rezeki. Bahkan, ada yang dipercaya bukan hanya mudah memperoleh penghasilan, tetapi juga mampu mengelola harta sehingga tidak cepat habis.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat lima weton yang dalam kepercayaan Primbon Jawa disebut memiliki peruntungan finansial baik serta kemampuan menjaga hasil yang telah diperoleh. Berikut daftarnya:

1. Senin Kliwon – Pandai Menyisihkan Penghasilan Orang yang lahir pada Senin Kliwon dipercaya memiliki karakter yang cukup berhati-hati dalam menggunakan uang. Mereka disebut mampu membedakan kebutuhan dan keinginan sehingga tidak mudah menghabiskan penghasilan.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, kemampuan mengendalikan pengeluaran tersebut menjadi salah satu alasan weton ini dikaitkan dengan kondisi finansial yang stabil. Rezeki yang diperoleh dipercaya dapat disimpan sedikit demi sedikit hingga menjadi tabungan yang cukup besar.

2. Rabu Pon – Rajin Bekerja dan Bijak Mengatur Uang Weton Rabu Pon sering digambarkan sebagai pribadi pekerja keras, tekun, dan memiliki perhitungan matang. Mereka disebut tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan dalam mengejar tujuan.

Selain giat mencari penghasilan, pemilik weton ini dipercaya cukup disiplin dalam mengatur keuangan. Mereka cenderung tidak mudah tergoda menghabiskan uang untuk gaya hidup berlebihan.

Karena itu, dalam ramalan Primbon Jawa, Rabu Pon dikaitkan dengan kemampuan membangun kekayaan secara perlahan tetapi konsisten.

3. Jumat Legi – Rezeki Datang Lewat Relasi Jumat Legi menjadi salah satu weton yang sering dikaitkan dengan keberuntungan dan hubungan sosial yang baik. Pemilik weton ini dipercaya mudah bergaul, memiliki banyak kenalan, serta mampu membuat orang lain merasa nyaman.