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Diajeng Gentalia Rifani
Selasa, 22 September 2026 | 03.22 WIB

4 Shio Ini Bakal Kaya di Waktu yang Tepat, Kesabarannya Berbuah Manis

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com  -- Setiap orang tentu menginginkan hidup yang sejahtera, makmur, dan penuh keberuntungan. Namun, kesuksesan tidak datang begitu saja, melainkan melalui proses yang panjang.

Berdasarkan ramalan dalam astrologi Tionghoa, ada beberapa Shio yang disebut-sebut akan segera mendapatkan kekayaan, namun mereka perlu bersabar karena waktunya sedang dipersiapkan oleh semesta.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, berikut ini merupakan empat Shio yang diramalkan sebentar lagi akan kaya raya.

1.       Shio Ular

Orang-orang dengan Shio Ular terkenal penuh strategi, tenang, dan sabar. Mereka jarang terburu-buru dalam mengambil keputusan.

Justru sifat itu yang membuat mereka jarang terburu-buru dalam mengambil keputusan, justru sifat itu yang membuat mereka bisa melihat peluang di saat orang lain tidak menyadarinya.

Namun, kesuksesan besar bagi Shio Ular bukan datang dengan cepat. Mereka sering harus menunggu, mengamati, dan bekerja dalam diam. Alam semesta sedang menguji kesabaran mereka.

Dalam beberapa waktu ke depan, hasil dari kesabaran itu akan muncul dalam bentuk keberuntungan finansial, rezeki melimpah, dan posisi yang lebih tinggi. Mereka yang sabar menunggu akan melihat jalan yang terang di depan mata.

2.       Shio Kerbau

Dari dulu Shio Kerbau dikenal pekerja keras, tekun, dan tidak mudah menyerah. Mereka sering menjadi tulang punggung bagi keluarga maupun lingkungan, tetapi meski sudah berusaha keras seringkali hasil yang datang tidak secepat yang mereka harapkan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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