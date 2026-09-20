Rezeki Datang Bertubi-tubi, 5 Weton Ini Konon Punya Jalan Menuju Kaya Raya

JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan berbagai aspek kehidupan, mulai dari karakter, perjalanan hidup, hingga urusan rezeki. Karena itu, sebagian masyarakat masih menggunakan perhitungan weton sebagai bagian dari warisan budaya untuk membaca gambaran kehidupan seseorang.

Dalam kepercayaan primbon, beberapa kombinasi hari dan pasaran dianggap mempunyai karakter serta potensi keberuntungan yang berbeda. Namun, ramalan tersebut tidak dapat dijadikan kepastian bahwa seseorang akan kaya, karena kondisi kehidupan setiap orang dipengaruhi banyak faktor.

Dikutip dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79, terdapat lima weton yang dipercaya mempunyai peluang memperoleh keberuntungan besar dan mengalami peningkatan kondisi ekonomi. Berikut ulasannya.

1. Senin Legi Senin Legi mempunyai neptu 9, hasil perpaduan nilai hari Senin sebesar 4 dan pasaran Legi sebesar 5. Dalam perhitungan tradisional Jawa, kombinasi tersebut kerap dikaitkan dengan karakter yang seimbang.

Pemilik weton ini biasanya digambarkan sebagai pribadi sederhana, tekun, dan tidak terlalu suka mencari perhatian. Mereka lebih memilih menunjukkan kemampuan melalui tindakan daripada banyak berbicara.

Menurut kepercayaan primbon, keberuntungan Senin Legi dapat muncul melalui berbagai kesempatan. Bentuknya bisa berupa peluang usaha, perkembangan karier, bantuan, maupun terbukanya jalan untuk menyelesaikan persoalan keuangan.

2. Kamis Pahing Kamis Pahing memiliki neptu 17, yang berasal dari nilai Kamis 8 dan Pahing 9. Jumlah tersebut termasuk tinggi dalam sistem perhitungan weton Jawa.

Pemilik weton Kamis Pahing sering digambarkan mempunyai intuisi kuat dan kemampuan membaca keadaan. Mereka dipercaya mampu melihat peluang yang mungkin tidak segera disadari orang lain.

Dalam kepercayaan primbon, karakter tersebut dapat mendukung berbagai bidang, terutama pekerjaan atau usaha yang membutuhkan keberanian mengambil keputusan. Rezeki juga dipercaya dapat berkembang setelah melewati berbagai pengalaman dan tantangan.