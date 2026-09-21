Rezeki Berlimpah Tiada Henti, 7 Weton Ini Diyakini Bakal Naik Peringkat dalam Waktu Dekat

JawaPos.com - Dalam budaya Jawa, weton tidak hanya dianggap sebagai penanda hari lahir, tetapi juga dipercaya mampu memengaruhi karakter, keberuntungan, hingga perjalanan hidup seseorang.

Menurut primbon Jawa, ada sejumlah weton yang memiliki energi istimewa. Mereka diprediksi akan mengalami peningkatan rezeki, kemudahan dalam karier, hingga kemungkinan besar naik jabatan. Rezeki yang datang pun dipercaya akan mengalir deras, seperti air di musim penghujan.

Dilansir dari YouTube Jawa Tulen 77, berikut adalah tujuh weton yang diramalkan akan naik peringkat sekaligus mendapatkan rezeki besar.

1. Weton Jumat Legi Pemilik weton Jumat Legi dikenal sabar, bertanggung jawab, serta mampu mengendalikan emosi dengan baik. Dalam primbon, mereka disebut sebagai sanggar waringin, sosok yang bisa dipercaya dan diandalkan. Sifat ini membuat mereka disukai banyak orang, baik di lingkungan kerja maupun sosial. Dengan kesabaran dan etos kerja tinggi, Jumat Legi diprediksi akan mendapat rezeki besar dan peluang kenaikan jabatan.

2. Weton Rabu Legi Rabu Legi memiliki neptu 12 yang tergolong besar. Mereka dikenal bijaksana, supel, dan loyal, sehingga mudah disukai orang sekitar. Meski kadang punya kelemahan suka membantah atau ingin dipuji, hal itu tidak menghalangi rezeki besar yang akan datang. Di masa mendatang, pemilik weton ini diprediksi akan memperoleh kelancaran karier serta kehidupan yang lebih mapan.

3. Weton Kamis Pahing Dengan neptu 17, Kamis Pahing memiliki watak lakune gunung: tegas, cerdas, berwawasan luas, serta penuh cita-cita. Mereka rajin, teguh pendirian, dan pekerja keras. Meski sering mengalami pasang surut dalam karier, ke depan weton ini diramalkan akan mendapatkan stabilitas. Rezeki yang sebelumnya naik turun akan lebih lancar, sehingga peluang kesuksesan terbuka lebar.

4. Weton Selasa Kliwon Selasa Kliwon memiliki neptu 11 dan sering disebut dengan istilah anggoro kasih. Mereka unik, mudah mendapat keberuntungan, serta pandai berbicara. Dengan kemampuan komunikasi yang baik, weton ini cocok menjadi pemimpin dan mampu membuka jalan rezeki besar. Meski kadang emosinya sulit dikendalikan, tahun-tahun mendatang akan menjadi momentum besar untuk mereka meraih kesuksesan finansial.

5. Weton Jumat Wage Jumat Wage memiliki neptu 10 dan dinaungi oleh lintang magelut. Mereka berhati lembut, suka menolong, serta dikenal cerdas dan bersemangat. Weton ini dipercaya akan mendapatkan rezeki yang mengalir lancar. Tak hanya dalam karier, pemilik Jumat Wage juga berpeluang besar mencapai kekayaan dan kesuksesan, bahkan di saat orang lain sedang mengalami kesulitan.

6. Weton Sabtu Kliwon Dengan neptu 17, Sabtu Kliwon memiliki dua kekuatan besar: cakra mahkota bumi dan cakra mahkota langit. Mereka penuh kasih sayang, ikhlas, dan membawa ketenangan bagi orang sekitar. Karakternya yang berwibawa dan berjiwa pemimpin membuat mereka mudah dihormati. Weton ini dipercaya akan mendapat rezeki berlimpah, bahkan mampu membawa keberuntungan bagi keluarga serta orang-orang terdekatnya.