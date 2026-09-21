Rezeki Berlimpah Tiada Henti, 7 Weton Ini Diyakini Bakal Naik Peringkat dalam Waktu Dekat

Ilustrasi weton yang dipercaya akan naik peringkat (freepik)
JawaPos.com - Dalam budaya Jawa, weton tidak hanya dianggap sebagai penanda hari lahir, tetapi juga dipercaya mampu memengaruhi karakter, keberuntungan, hingga perjalanan hidup seseorang.
Menurut primbon Jawa, ada sejumlah weton yang memiliki energi istimewa. Mereka diprediksi akan mengalami peningkatan rezeki, kemudahan dalam karier, hingga kemungkinan besar naik jabatan. Rezeki yang datang pun dipercaya akan mengalir deras, seperti air di musim penghujan.
Dilansir dari YouTube Jawa Tulen 77, berikut adalah tujuh weton yang diramalkan akan naik peringkat sekaligus mendapatkan rezeki besar.
Pemilik weton Jumat Legi dikenal sabar, bertanggung jawab, serta mampu mengendalikan emosi dengan baik. Dalam primbon, mereka disebut sebagai sanggar waringin, sosok yang bisa dipercaya dan diandalkan. Sifat ini membuat mereka disukai banyak orang, baik di lingkungan kerja maupun sosial. Dengan kesabaran dan etos kerja tinggi, Jumat Legi diprediksi akan mendapat rezeki besar dan peluang kenaikan jabatan.
Rabu Legi memiliki neptu 12 yang tergolong besar. Mereka dikenal bijaksana, supel, dan loyal, sehingga mudah disukai orang sekitar. Meski kadang punya kelemahan suka membantah atau ingin dipuji, hal itu tidak menghalangi rezeki besar yang akan datang. Di masa mendatang, pemilik weton ini diprediksi akan memperoleh kelancaran karier serta kehidupan yang lebih mapan.
Dengan neptu 17, Kamis Pahing memiliki watak lakune gunung: tegas, cerdas, berwawasan luas, serta penuh cita-cita. Mereka rajin, teguh pendirian, dan pekerja keras. Meski sering mengalami pasang surut dalam karier, ke depan weton ini diramalkan akan mendapatkan stabilitas. Rezeki yang sebelumnya naik turun akan lebih lancar, sehingga peluang kesuksesan terbuka lebar.
Selasa Kliwon memiliki neptu 11 dan sering disebut dengan istilah anggoro kasih. Mereka unik, mudah mendapat keberuntungan, serta pandai berbicara. Dengan kemampuan komunikasi yang baik, weton ini cocok menjadi pemimpin dan mampu membuka jalan rezeki besar. Meski kadang emosinya sulit dikendalikan, tahun-tahun mendatang akan menjadi momentum besar untuk mereka meraih kesuksesan finansial.
Jumat Wage memiliki neptu 10 dan dinaungi oleh lintang magelut. Mereka berhati lembut, suka menolong, serta dikenal cerdas dan bersemangat. Weton ini dipercaya akan mendapatkan rezeki yang mengalir lancar. Tak hanya dalam karier, pemilik Jumat Wage juga berpeluang besar mencapai kekayaan dan kesuksesan, bahkan di saat orang lain sedang mengalami kesulitan.
Dengan neptu 17, Sabtu Kliwon memiliki dua kekuatan besar: cakra mahkota bumi dan cakra mahkota langit. Mereka penuh kasih sayang, ikhlas, dan membawa ketenangan bagi orang sekitar. Karakternya yang berwibawa dan berjiwa pemimpin membuat mereka mudah dihormati. Weton ini dipercaya akan mendapat rezeki berlimpah, bahkan mampu membawa keberuntungan bagi keluarga serta orang-orang terdekatnya.
Rabu Pon memiliki neptu 14 dengan watak lakuning rembulan, yang berarti sosoknya mampu menerangi hati orang lain. Mereka dikenal sopan, santun, dan mampu menjadi penenang. Dengan kecerdasan serta kemampuan beradaptasi yang tinggi, pemilik weton ini sering jadi pemecah masalah yang baik. Di masa mendatang, Rabu Pon diprediksi akan dipenuhi rezeki dan berpotensi mencapai kekayaan yang besar.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit
Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi
Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang
Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie
Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022