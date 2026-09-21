Pembawa Keberuntungan, 6 Weton Ini Disebut Penarik Rezeki Bagi Orang Di Sekitarnya

JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton dipercaya bukan sekadar penanda hari lahir, tetapi juga memiliki pengaruh besar terhadap karakter, rezeki, hingga perjalanan hidup seseorang.

Beberapa weton diyakini memiliki aura positif yang mampu menarik rezeki sekaligus membawa keberuntungan tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Mereka dikenal rajin, suka bersedekah, menjaga silaturahmi, serta menjadikan pekerjaan sebagai ladang ibadah.

Dilansir dari YouTube Jawa Tulen 77, berikut adalah enam weton yang dipercaya mampu menjadi penarik rezeki sekaligus pembawa keberuntungan bagi banyak orang.

1. Weton Rabu Wage Dengan neptu 11, Rabu Wage berada di bawah naungan Satria Wibawa dan macan ketahuan. Pemilik weton ini dikenal mudah bersyukur, rajin berbuat baik, serta menjaga hubungan baik dengan banyak orang. Sikap inilah yang membuat rezekinya lancar dan mampu membawa keberuntungan tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga orang lain.

2. Weton Sabtu Pahing Memiliki neptu 18, Sabtu Pahing dikenal memiliki hati yang lapang dan sikap dermawan. Mereka pandai mengendalikan diri, gemar berbagi rezeki, serta menjaga silaturahmi. Tak heran, kehidupannya kerap dihiasi keberkahan, baik dalam urusan pekerjaan maupun rezeki.

3. Weton Senin Legi Senin Legi dengan neptu 9 berada di bawah pengaruh Aras Kembang dan Tunggak Semi. Pemilik weton ini sangat menghormati orang tua dan keluarga, serta gemar membantu orang lain. Dengan sikap penuh syukur dan ikhlas berbagi, mereka dipercaya mampu menarik rezeki sekaligus menjadi pembawa keberuntungan.

4. Weton Rabu Kliwon Berneptu 15, Rabu Kliwon memiliki sifat penyayang, tekun, dan menjadikan pekerjaannya sebagai bentuk ibadah. Mereka suka berbagi kebaikan serta rajin bersedekah, sehingga rezekinya tidak hanya mengalir lancar tetapi juga memberi keberkahan bagi banyak orang.

5. Weton Minggu Wage Dengan neptu 9, Minggu Wage berada di bawah pengaruh Aras Kembang dan Kala Tinantang. Mereka rajin menjalin silaturahmi, pekerja keras, serta selalu mensyukuri apa yang dimiliki. Weton ini diyakini mampu menarik rezeki besar sekaligus membawa keberuntungan dalam setiap langkah hidupnya.