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Lania Monica
Selasa, 22 September 2026 | 02.42 WIB

Peluang Datang Silih Berganti, 5 Shio Ini Disebut Punya Peruntungan Cerah

Ilustrasi shio yang dipercaya dihujani rezeki bertubi-tubi dan berkah berulang kali (freepik)

JawaPos.com – Mendapatkan rezeki yang terus mengalir tentu menjadi harapan banyak orang. Dalam kehidupan, keberuntungan bisa hadir melalui berbagai jalan, mulai dari hasil kerja, peluang usaha, hingga kesempatan yang datang secara tidak terduga.

Dalam tradisi Tionghoa, peruntungan seseorang kerap dikaitkan dengan shio atau tahun kelahirannya. Setiap periode dipercaya membawa pengaruh berbeda sehingga ada sejumlah shio yang disebut memiliki peluang lebih besar untuk mengalami keberuntungan.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, lima shio berikut dipercaya berpotensi mendapatkan rezeki yang datang berulang kali sepanjang tahun. Bentuknya pun beragam, mulai dari keuntungan finansial hingga kabar baik dalam kehidupan.

1. Shio Tikus

Shio Tikus dikenal sebagai pribadi yang cerdas, lincah, dan pandai membaca keadaan. Dalam ramalan tersebut, mereka disebut memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki kondisi finansial.

Peluang dapat muncul dari pekerjaan utama, bisnis tambahan, maupun aktivitas investasi. Bahkan, kesempatan yang awalnya terlihat kecil dipercaya dapat berkembang menjadi keuntungan yang lebih besar.

Selain itu, bantuan atau kabar baik yang tidak diduga juga mungkin datang. Karena itu, periode ini digambarkan sebagai waktu ketika berbagai pintu peluang terbuka bagi pemilik shio Tikus.

2. Shio Naga

Memiliki karakter percaya diri dan berjiwa pemimpin, Shio Naga disebut berpotensi mendapatkan kesempatan besar. Kemampuan mereka dalam membangun relasi juga dipercaya dapat memperluas jalan menuju peluang baru.

Keberuntungan tidak hanya dikaitkan dengan usaha yang sudah dijalankan. Kesempatan dari pihak lain, proyek baru, atau kepercayaan untuk menangani pekerjaan penting juga disebut dapat meningkatkan penghasilan.

Dalam ramalan tersebut, berbagai peluang yang datang secara berdekatan membuat Shio Naga dipandang sedang memasuki fase penuh kesempatan.

3. Shio Kerbau

Shio Kerbau identik dengan sifat sabar dan tekun. Setelah melewati berbagai proses dan tantangan, kerja keras mereka dipercaya mulai menunjukkan hasil.

Sumber pemasukan tidak hanya berasal dari pekerjaan utama. Usaha tambahan, bonus, maupun dukungan dari orang lain juga disebut berpotensi memberikan manfaat bagi kondisi finansial mereka.

Jika selama ini harus bekerja keras untuk mencapai target, periode ini dalam ramalan digambarkan sebagai masa ketika hasil dari usaha tersebut mulai dapat dirasakan.

4. Shio Monyet

Kreativitas dan kecerdikan menjadi karakter yang kerap dikaitkan dengan Shio Monyet. Mereka disebut memiliki kemampuan menemukan alternatif ketika menghadapi suatu persoalan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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