Rezeki Melimpah, 5 Tanggal Lahir Ganjil Ini Diramal Punya Peruntungan Besar

JawaPos.com - Dalam tradisi Primbon Jawa, tanggal kelahiran kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga peruntungan seseorang.

Sebagian masyarakat percaya bahwa angka tertentu memiliki makna khusus dan dapat menggambarkan peluang maupun tantangan yang mungkin dihadapi seseorang.

Salah satu rujukan yang cukup dikenal adalah Primbon Eyang Semar. Berdasarkan ramalan yang beredar, terdapat sejumlah tanggal lahir ganjil yang disebut memiliki peruntungan positif, terutama dalam hal rezeki dan kesejahteraan.

Dilansir dari kanal YouTube Kamus Angka Lahir, berikut lima tanggal lahir ganjil yang disebut memiliki hoki besar dan berpeluang mendapatkan peningkatan rezeki tahun ini.

1. Tanggal 11 Mereka yang lahir pada tanggal 11 digambarkan sebagai pribadi yang cukup sensitif dan terkadang mudah menaruh curiga. Di sisi lain, mereka disebut memiliki prinsip kuat serta idealisme dalam menjalani kehidupan.

Dalam ramalan Primbon Eyang Semar yang dikutip, pemilik tanggal lahir ini disebut sedang berada dalam periode peruntungan yang baik.

Rezeki yang datang bahkan digambarkan berpotensi membawa perubahan besar dalam kehidupan. Selain persoalan finansial, ramalan tersebut juga mengaitkannya dengan kondisi kesehatan yang lebih baik.

2. Tanggal 23 Pemilik tanggal lahir 23 biasanya digambarkan sebagai sosok yang tidak terlalu suka menjadi pusat perhatian.

Mereka cenderung rendah hati, lebih banyak menyimpan cerita untuk diri sendiri, dan disebut memiliki perhatian besar terhadap keluarga.